¡ÚÆÈ¼«¡Û¥É¥ê¥Õ¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¡×¤ÎÃËÀ2¿Í¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¡¡¥É¥ê¥Õ¥ÈÁö¹Ô¤·Æ»¸òË¡°ãÈ¿µ¿¤¤¡¡·Ù»ëÄ£
º£Ç¯7·î¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤¤¤ï¤æ¤ë¥É¥ê¥Õ¥ÈÁö¹Ô¤Ê¤É¼Ö¤Ç´í¸±¤ÊÁö¹Ô¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥É¥ê¥Õ¥È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃËÀ2¿Í¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ»¸òË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©°½À¥»Ô¤Î23ºÐ¤ÎÃËÀ²ñ¼Ò°÷¤È¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Î19ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤Ïº£Ç¯7·î6ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¹¾Åì¶è³¤¤Î¿¹¤«¤éÂçÅÄ¶èÎáÏÂÅç¤Þ¤Ç¤Î¤ª¤è¤½400¥á¡¼¥È¥ë¤Î´Ö¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ÇÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¡¢¥É¥ê¥Õ¥ÈÁö¹Ô¤Ê¤É´í¸±¤ÊÁö¹Ô¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤ÏÅìµþ¤ÎÏÑ´ß¥¨¥ê¥¢¤Ç¥É¥ê¥Õ¥ÈÁö¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢´í¸±¤ÊÁö¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î110ÈÖÄÌÊó¤¬ÈÈ¹Ô¤ÎÁ°Æü¤«¤éÅöÆü¤Ë¤«¤±¡¢5·ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬´í¸±¤ÊÁö¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÄÉÀ×¤ò³«»Ï¡£19ºÐ¤ÎÃËÀ¤Î¼Ö¤ÏÃ±ÆÈ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ïº£·î11Æü¡¢²ÈÂðÁÜº÷¤Ç2¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Î¼ÖÂÎ¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¡¢ÍÆµ¿¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
23ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢Ç¤°Õ¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¡Ö¥É¥ê¥Õ¥È¤Î¥¹¥¥ë¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤ËÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¥É¥ê¥Õ¥È¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢23ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸¡»¡´±¤Ëµ¯ÁÊ¤òµá¤á¤ë¸·½Å½èÊ¬¤Î°Õ¸«¤ò¡¢19ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÝ¸î´Ñ»¡½èÊ¬¤òµá¤á¤ë°Õ¸«¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÉÕ¤±¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£