平田オリザさん（劇作家・演出家）のラジオ番組（ラジオ関西『平田オリザの舞台は但馬』）に、豊岡演劇祭プロデューサーの松岡大貴さんが出演。フェスティバルディレクターでもある平田さんとともに、『豊岡演劇祭2025』後半プログラムの見どころを語った。

9月11日（木）に開幕した『豊岡演劇祭2025』。豊岡市周辺の市町も巻き込み、“オール但馬”で臨む日本最大規模の演劇祭も、23日（火）の閉幕まで1週間を切った。





●スリーピルバーグス 第3回野外公演inビーチ！

『歌唱劇 パラダイスをくちずさむ』

場所：竹野浜特設ステージ



昨年は野球場（こうのとりスタジアム）で行われ、地元観客からも大いに反響があった。今回は、海辺を舞台にした新作の歌唱劇。海に入る演出や船の使用など、サイトスペシフィック（その場所の特性をいかした芸術作品やプロジェクト）な要素がある。



スリーピルバーグス 第3回野外公演inビーチ！『歌唱劇 パラダイスをくちずさむ』

●チェルフィッチュ

『宇宙船イン・ビトゥイーン号の窓』

場所：芸術文化観光専門職大学 静思堂シアター



チェルフィッチュは、2021年より「ノン・ネイティブ日本語話者との演劇プロジェクト」として日本語を母語としない方を対象としたワークショップを実施。そこで出会った俳優とともに、演劇作品『宇宙船イン・ビトゥイーン号の窓』を創作した。

●王嘉明（Shakespeare's Wild Sisters Group）、タニノクロウ（庭劇団ペニノ）

『誠實浴池 せいじつよくじょう』

場所：城崎国際アートセンター

気鋭の劇作家・演出家である台湾の王嘉明（ワン・チャミン）と、日本のタニノクロウによる共同戯曲・演出の新作公演。2人はヨーロッパを中心とする国際舞台芸術祭で注目を集める存在で、共通点はともに壮大で緻密な舞台美術を用いること。

少し風変わりなようでいて懐かしく、どこか傍観しているようでいて、肌触りのわかる胸に残る言葉たち。文化も言語も異なる2人が、台湾と日本、ふたつの国の個性豊かで実力もある俳優たちと不思議なひとつの物語を生み出す。



「ここで紹介したのは、後半の目玉ラインナップの一角。観客人気・注目度ともに高いため完売していますが、当日券も若干数出す予定です」（松岡さん）

●河合穂高✕田辺剛（下鴨車窓）

『黄金の森』

場所：豊岡市民会館



道に迷った女性3人が山中で一夜を過ごす密度の高い会話劇で、科学と演劇の融合を志向する渋めの実力派作品。脚本は、岡山大医歯学総合研究科の助教でもある河合穂高氏。「せんだい短編戯曲賞」を受賞した同作を、執筆のプロセスをともにした「下鴨車窓」の田辺剛が演出。本格的な舞台としては初の上演となる。

河合穂高✕田辺剛（下鴨車窓）『黄金の森』

『黄金の森』について、平田さんはこのように語る。



「注目度は静かに高まっており、“隠れ本命”的ポジション」（平田さん）

そのほかにも、注目舞台が目白押しだ。

●んまつーポス × Unlock Dancing Plaza

『今日という日が一番若い日』

場所：やぶ市民交流広場



宮崎を拠点に活躍するカンパニーと香港のアーティストが再集結。地元シニアを主役にしたダンス作品。

●原田大二郎 × 佐藤正治

『朗読とパーカッションの新世界 ~但馬の旅~』

場所：あさご芸術の森美術館



日本を代表する名作を、圧巻の朗読と魂を揺さぶる音空間で上演。「聴覚」「視覚」すべての感覚を刺激して、子どもから大人までをリアルな創造の旅へと誘う。あさご芸術の森美術館では、宮沢賢治の2作品を上演。公演終演後は、地元の著名人をゲストに、来場者を交えながら「ふれあいアフタートーク」を開催する。

●田村一行／大駱駝艦＋豊岡市民舞踏団「但馬鸛鵲楼」特別出演：麿赤兒

舞踏 但馬風土記『城嵜霊湯縁起』

場所：豊岡市民プラザ



舞踏カンパニー「大駱駝艦」の田村一行が、地域の風土からインスピレーションを受け創作した舞踏作品。1300年の歴史を紡ぐ城崎温泉の縁起、時空を超えた旅へと誘う。日常から解き放たれた肉体が描く、唯一無二の“をどり”を体感して欲しい。豊岡市民舞踏団「但馬鸛鵲楼」と大駱駝艦メンバーが共演し、特別ゲストとして麿赤兒が出演する。

それぞれの演目上演を目前に控え、2人はそれぞれこのように心中を明かした。



「変わったところでは、台湾の『0471 Acro Physical Theatre』が但馬空港の保安検査場を通過した制限エリア（搭乗口先、エプロン）でのパフォーマンス（開演22時：豊岡市役所前ナイトマーケットから連絡バスも運行予定）を実施。さらに、但馬信用金庫で今年発足した演劇部が営業終了後に舞台化。現役の銀行員が出演するという、極めてユニークな取り組みもあります」（松岡さん）

「地元神楽をベースにした『但東さいさい』も、5年目を迎えました。江原河畔劇場では、青年団1991年初演の『S高原から』を上演しますし、市役所前ではナイトマーケットも行われます。きちんと計画を立てるのもいいけれど、これだけプログラムがあると、“計画を立てない”という手もある（笑）」（平田さん）



『豊岡演劇祭2025』は、芸術、地域、テクノロジーが交差する、まさに現代芸術の最前線といえるのではないだろうか。境界を超え新しい表現を追求する13日間の芸術の饗宴は、23日（火）まで。



※ラジオ関西『平田オリザの舞台は但馬』2025年9月18日放送回より