¥²ー¥ß¥ó¥°PC¡Ö¥¬¥ì¥ê¥¢¡×¤Î¿·¥·¥êー¥º¤¬ÈÎÇä³«»Ï¡ª ¤ª¤¹¤¹¤á¥â¥Ç¥ë¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¤â¸ø³«
¡¡¥µー¥É¥¦¥§ー¥Ö¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎBTO¥²ー¥ß¥ó¥°PC¡ÖGALLERIA¡Ê¥¬¥ì¥ê¥¢¡Ë¡×¤Î¿·¥·¥êー¥º¤òËÜÆü9·î18Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡9·î18Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖGALLERIA¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£ºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖS¥·¥êー¥º¡×¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖX¥·¥êー¥º¡×¡¢¥Ô¥éー¥ì¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖF¥·¥êー¥º¡×¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖE¥·¥êー¥º¡×¡¢ÆÃÊÌÀ¸»º¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖGALLERIA Special Line¡×¤È¤¤¤¦4¥·¥êー¥º¡Ü1¥«¥Æ¥´¥ê¤òÅ¸³«¤·¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖS¥·¥êー¥º¡×¡¢¡ÖX¥·¥êー¥º¡×¡¢¡ÖF¥·¥êー¥º¡×¡¢¡ÖGALLERIA Special Line¡×¤ÎÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¥â¥Ç¥ë¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¹½À®¤â¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡ÖGALLERIA¡×¤Î¿·¥·¥êー¥ºÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢4¤Ä¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
³Æ¥·¥êー¥º¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¹½À®
S¥·¥êー¥º¡ÖGALLERIA SMR9E-R59-GL¡×
²Á³Ê¡§999,980±ß
¼ç¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡§AMD Ryzen 9 9950X3D / GeForce RTX 5090 32GB / 64GB DDR5¥á¥â¥ê / 2TB Gen5 NVMe SSD
¢¢¡ÖGALLERIA SMR9E-R59-GL¡×¤Î¥Úー¥¸
X¥·¥êー¥º¡ÖGALLERIA XPR7A-R57-GD Ryzen 7 7700 ÅëºÜ¡×
²Á³Ê¡§249,980±ß
¼ç¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡§AMD Ryzen 7 7700 / GeForce RTX 5070 12GB / 16GB DDR5¥á¥â¥ê / 1TB Gen4 NVMe SSD
¢¢¡ÖGALLERIA XPR7A-R57-GD Ryzen 7 7700 ÅëºÜ¡×¤Î¥Úー¥¸
F¥·¥êー¥º¡ÖGALLERIA FPC7A-97XT-B¡×
²Á³Ê¡§324,980±ß
¼ç¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡§Intel Core Ultra 7 265F / Radeon RX 9070 XT 16GB / 16GB DDR5¥á¥â¥ê / 1TB Gen4 NVMe SSD
¢¢¡ÖGALLERIA FPC7A-97XT-B¡×¤Î¥Úー¥¸
GSL¥·¥êー¥º¡ÖGALLERIA SHPC7A-R56T16G-B ½ÂÃ«¥Ï¥ë¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¡×
²Á³Ê¡§309,980±ß
¼ç¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡§Intel Core Ultra 7 265F / GeForce RTX 5060 Ti 16GB / 16GB DDR5¥á¥â¥ê / 1TB Gen4 NVMe SSD
¢¢¡ÖGALLERIA SHPC7A-R56T16G-B ½ÂÃ«¥Ï¥ë¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¡×¤Î¥Úー¥¸
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¡ÊÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¡§S¥·¥êー¥º¡¢X¥·¥êー¥º¡¢F¥·¥êー¥º¡Ë
ÀèÃå¹ØÆþ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
´ü´Ö¡§9·î18Æü～¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡¡ÂÐ¾Ý¤ÎGALLERIA¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÃå¤Ç10,000Ì¾¤Ë¡ÖGALLERIA ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¥ì¥Ó¥åーÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
´ü´Ö¡§9·î18Æü～12·î17Æü
¡¡ÂÐ¾Ý¤ÎGALLERIA¤ò¹ØÆþ¤·¡¢100Ê¸»ú°Ê¾å¤Î¥ì¥Ó¥åー¤òÅê¹Æ¤·¤¿Êý¤«¤éÃêÁª¤Ç¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
Çã¼è¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
´ü´Ö¡§9·î18Æü16»þ～10·î20Æü10»þ59Ê¬
¡¡ÂÐ¾Ý¤ÎGALLERIA¤ò¹ØÆþ¤·¡¢»ØÄê¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÇã¼è¤Ë½Ð¤¹¤È¡¢ººÄê¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç10,000±ßÇã¼è¶â³Û¤òÁý³Û¤¹¤ë¡£
¥²ー¥à¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
´ü´Ö¡§9·î18Æü16»þ～10·î20Æü10»þ59Ê¬
¡¡ÂÐ¾Ý¤ÎGALLERIA¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£Âè1ÃÆ¤è¤êÂè5ÃÆ¤Þ¤Ç½µÂØ¤ï¤ê¤ÇÃêÁª¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
