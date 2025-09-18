俳優の谷原章介（53）が18日、MCを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）で、子供の教育費について語る場面があった。

番組では人口が減少し続けている日本の現状を特集し、出生率が高い鹿児島県徳之島町や岡山県奈義町などの充実したサポート体制を取り上げた。

コメンテーターの遙洋子が、子供6人の父である谷原に「やっぱりむっちゃお金掛かりますか？」と教育費について聞くと「そりゃ、お金掛かりますよ。むっちゃ掛かります」と真剣な表情で返答。

「学校はうち公立だからそんなに掛かってはいないですし、高校、大学は私立に行き出すと掛かるなあと思ったけど、東京都は今高校に関しては私学も無償化の方向にいってるじゃないですか」と自身の家庭について説明した。

そして「学校よりも塾代だと思う」と塾の費用の負担を明かすと、隣に座っていた杉村太蔵も「あー分かる」とうなずく。谷原は「塾代って下手な私立の学校の授業料よりも全然高い。結局今の受験って学校で教えている範囲よりももうちょっとレベルが高い問題が出されるから授業だけで受験のための勉強終わらないんですよ。そうすると補講でもって塾でもってさらに先のことやらないといけない。受験の出す問題の在り方もちょっと問題じゃないかな」と受験についての問題点を指摘。「塾代どんどん上がってますよね。月数万円なんてざらですよ、塾代は」と実感を込めて話していた。