【ライブレポート】TWICE、40万人を魅了したワールドツアー日本公演が東京ドームにて終演

TWICEが、6度目のワールドツアーの日本公演となる『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』の最終日を9月17日に東京ドームにて迎えた。

■360度ステージで観客を魅了

本ツアーは、すべての会場で観客席を360度開放し、舞台と客席の境界を感じさせない、次元の違うセットで観客を魅了。ステージの正面が決まっていない360度ステージを通して、観客はTWICEのパフォーマンスを立体的かつよりリアルに体感できる。

そんな本公演の1曲目は、7月に韓国でリリースされ、瞬く間にヒットをした楽曲「THIS IS FOR」からスタート。1曲目から会場の興奮は最高潮へ達し、割れんばかりの歓声が寄せられる。そこから、「Strategy」「SET ME FREE」「I CAN’T STOP ME」といったTWICEの世界的ヒットソングを連続披露していった。

8月27日にリリースされた日本6枚目のオリジナルアルバム『ENEMY』から、タイトル曲「ENEMY」も披露。イントロが流れると、ひときわ大きな声援が寄せられた。

さらに、ONE OK ROCKのTakaとToruが作曲を行い、TWICEのジヒョが作詞を手掛けた楽曲「Like 1」も歌唱。ジヒョが書き下ろしたエモーショナルな歌詞に、胸を打たれる人は多かっただろう。

■ドキュメンタリー映画の日本公開をサプライズ発表

そしてジョンヨンが「ここで私たちから告知があります！」と言うと、2025年に韓国デビュー10周年を迎えるTWICEの記念ドキュメンタリー映画『ONE IN A MILL10N』が日本公開されることをミナがサプライズ発表。同作は10月24日から全国の映画館で放映がスタートする予定だ。

そんなサプライズ発表後のエンドソングは、ファンから根強い人気を誇る日本10枚目のシングル「Hare Hare」。TWICEは東京ドームにて、再び圧倒的なパフォーマンスと、圧巻のヒット曲を届け、伝説の公演を披露したのだった。

今回の日本公演では、国内累計40万人を動員し、全国のONCE（TWICEのファンネーム）を魅了した。

また、終演後、LEDに“緊急告知”が投影され、2026年春の『TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN JAPAN』追加公演を発表。こちらの詳細は後日発表となるが、最後までサプライズづくしとなった。今後もTWICEから目が離せない。

