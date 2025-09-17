三菱新型「軽ワゴン」登場！ 5年ぶり全面刷新で“注目度”が急上昇！ 「N-BOX」と比較する人が多い新型「eKスペース」ライバルとは異なる魅力とは？

5年ぶり全面刷新で「eKスペース」の注目度が急上昇！

2025年8月22日、三菱は軽スーパーハイトワゴン「eKスペース」を全面刷新し、同日より予約注文の受付を開始しました。

eKスペースは軽スーパーハイトワゴンとして展開され、幅広い世代のユーザーに支持されています。

【画像】超カッコいい！ これが三菱の「軽スーパーハイトワゴン」です！（30枚以上）

5年ぶりのフルモデルチェンジで3代目となる新型eKスペースは、どのように進化したのでしょうか。

5年ぶりにフルモデルチェンジ！

新型eKスペースのボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1780mmで、ホイールベースは2495mm。

エクステリアは黒い帯でつながるグリルとキューブ型LEDヘッドランプを組み合わせたフロントフェイスを採用。メッキモールやプレスラインを組み合わせることで存在感を持たせ、幅広い世代に親しみやすいデザインとしました。

ボディカラーには、既存色のほか、新たに「デニムブルーパール」が設定され、個性を加えます。

インテリアは7インチカラー液晶メーターと一体化したパネルを採用。グレーを基調とした落ち着いた空間としたほか、伸縮性のあるシート生地が導入され、身体に沿った自然な座り心地により、快適性が向上しました。

加えて、Aピラーの位置や角度が見直されたことで室内長が従来比115mm拡大。運転席は、細いピラーにより前方の視界が広がっています。

走行性能に関しては、「パワー」「ノーマル」「エコ」の3つのドライブモードを切り替えられるドライブモードセレクターを搭載。運転環境や好みに応じた選択が可能です。

さらに、先進安全装備や機能面では、収納の見直しによりインパネロワートレイ、助手席前トレイ、運転席アッパーボックスなどが新設されました。

そんな新型eKスペースについて、三菱の販売店にはどのような反響が寄せられているのでしょうか。

関東の販売店担当者は次のように話します。

「新型発表後、問い合わせは確実に増えています。今注文すると納期は2か月ほどを見込んでいます。

普段の買い物や子どもの送り迎えといった日常用途に合うサイズであることが、選ばれる理由として大きいです。

幅広い世代から問い合わせがあり、高齢の方からは『視界が広がって安心できる』という声をよく聞きます。

若い世代では、デザインを気に入って来店するケースが多く、三菱らしい力強さを好む傾向も見られます。

スーパーハイトワゴンは多くのメーカーが展開していますが、その中でeKスペースは『少し違う選択肢』として検討されることが多い印象です」

また、関西の販売店担当者は次のように話します。

「比較対象としてホンダの『N-BOX』が最も多く挙がります。N-BOXは知名度が高く販売実績も豊富なので、候補に入れるお客様は多いようです。

そのなかで、eKスペースは価格設定のバランスや力強さを感じさせる外観を理由に選ばれるケースが目立ちます。

また、実際に展示車を見て『スライドドアのハンズフリー機能が便利』と評価されるお客様も増えています。

さらに、収納の多さに着目する方も多く、荷物が多い家庭や子育て世代から好意的に受け止められています。

そのほか、従来型から乗り換えるケースも目立ち、『同じ三菱で新しいものに替えたい』というリピーターも少なくありません」

※ ※ ※

注目を集めている新型eKスペースですが、軽スーパーハイトワゴンというカテゴリーは、N-BOXをはじめとする強力なライバルがひしめきあっています。

そうしたなかで、eKスペースがどのような実績を残すことができるのかに、注目が集まります。