毎日ラーメンを食べると危険!? 知られざる健康リスクを管理栄養士が解説

炭水化物・脂質・塩分が多く含まれるラーメンを日常的に摂取すると、糖尿病・高血圧・肥満といった生活習慣病のリスクが高まることが分かっています。とはいえ、ラーメンを完全に我慢する必要はありません。今回は、ラーメンの食べすぎによる健康リスクと、上手な付き合い方について、管理栄養士の高木さんに解説して頂きました。

監修管理栄養士：

高木 美奈子（管理栄養士）

京都府内の管理栄養士養成課程の大学を卒業後、委託給食会社に就職し、特別養護老人ホームに配属され、厨房調理業務をおこなう。その後、施設雇用の管理栄養士に転職し、栄養ケアマネジメント業務や給食管理業務、委員会や食事イベント企画運営など、入居者の生活が食事で健康になれるよう工夫する。現在は、フリーランス管理栄養士・ライターとして、健康系の記事執筆を中心に活躍している。

編集部

毎日ラーメンを食べると、どのような健康リスクがあるのでしょうか？

高木さん

毎日ラーメンを食べると、炭水化物と脂質、塩分が偏ってしまい、糖尿病や高血圧、肥満症になる可能性があります。ラーメンは具材の選択により、タンパク質やビタミン、ミネラル、食物繊維を摂取できると言いましたが、炭水化物や脂質、塩分も多く含まれている食品です。ラーメンを食べすぎると、必要以上に炭水化物や脂質、塩分を摂取してしまうので、注意しましょう。

編集部

毎日ラーメンを食べてもいいのでしょうか？

高木さん

毎日ラーメンを食べることは健康に悪影響を与える可能性が高いため、週1,2回程度に控えて、昼食時に食べることをおすすめします。気になる方は、医師や栄養士と相談しましょう。ラーメンを食べる頻度が多くなると、炭水化物や脂質、塩分を摂りすぎてしまい、ビタミンやミネラル、食物繊維が不足してしまいます。結果、糖尿病や高血圧、肥満症のリスクが高くなるのです。

編集部

夕食ではなく昼食にラーメンを食べた方がいいのはなぜでしょうか？

高木さん

