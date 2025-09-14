¹ñ¥¹¥Ý¤Ç¤Þ¤µ¤«Í½ÁªÍî¤Á¤ÎÀ¥¸ÍÂçÌé¡¡¼Â¤ÏÁ°Æü¥®¥Ã¥¯¥ê¹ø¤Ë¡Ä¡¡¡Ö¤Þ¤¿½ÐÄ¾¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¸ÞÎØ3Âç²ñÏ¢Â³ÂåÉ½¤ÎÀ¥¸ÍÂçÌé¡Ê30¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤Î¶¥±ËÃË»Ò200¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÍ½ÁªÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç²ñÁ°Æü¤Ë¥®¥Ã¥¯¥ê¹ø¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡À¥¸Í¤Ï2Ê¬4ÉÃ72¤È¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ë±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤¤¥¿¥¤¥à¤Ç12°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¤ï¤¿SHIGAµ±¤¯¹ñ¥¹¥Ý¡¦¾ã¥¹¥Ý2025200m¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Íè¤ëÁ°Æü¤Ë¥®¥Ã¥¯¥ê¹ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤Í½ÁªÍî¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿½ÐÄ¾¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£