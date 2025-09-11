藤田ニコル「パケも洗練」高級リップカラーの感想を語る

藤田ニコルさんが自身のInstagramを更新！口紅について投稿してくれていました。PR投稿ではあるものの、藤田さんなりの感想も！

【関連記事】藤田ニコル「うちのベスコス」千円以下！プロも愛用するCANMAKEの優秀アイテム

■リップカラー

投稿内に登場したのはこちら！

LOUIS VUITTON/LV ルージュ - サテン リップスティック 202グロリアス クエスト 税込23,100円（公式サイトより）

ファッションブランドとして著名なLOUIS VUITTONから展開するコスメライン！藤田さんが使用しているのは、ツヤがあるタイプのリップカラー。

藤田さんはこちらについて「パケも洗練されていて 自分を奮い立たせてくれるような 力強さも感じます」とパッケージのデザインについても言及。

そして「私が唇に使用したカラーはNo.202」と投稿写真内で使用したカラーも教えてくれていました！

■投稿もチェック

投稿内では、使用した様子の写真などを複数投稿！ぜひチェックしてみてくださいね。