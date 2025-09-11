藤田ニコル「パケも洗練」高級リップカラーの感想を語る
藤田ニコルさんが自身のInstagramを更新！口紅について投稿してくれていました。PR投稿ではあるものの、藤田さんなりの感想も！
■リップカラー
投稿内に登場したのはこちら！
LOUIS VUITTON/LV ルージュ - サテン リップスティック 202グロリアス クエスト 税込23,100円（公式サイトより）
ファッションブランドとして著名なLOUIS VUITTONから展開するコスメライン！藤田さんが使用しているのは、ツヤがあるタイプのリップカラー。
藤田さんはこちらについて「パケも洗練されていて 自分を奮い立たせてくれるような 力強さも感じます」とパッケージのデザインについても言及。
そして「私が唇に使用したカラーはNo.202」と投稿写真内で使用したカラーも教えてくれていました！
■投稿もチェック
投稿内では、使用した様子の写真などを複数投稿！ぜひチェックしてみてくださいね。
