「DOMOTO」の堂本光一（46）が10日放送のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」（水曜後11・00）に出演。ゲーム好きゆえの意外な一面を明かした。

番組では、舞台「Endless SHOCK」で共演したtimeleszの佐藤勝利からのタレコミを紹介。「普段からゲームが大好きで、舞台期間中も全く寝ずに朝までやっているのに、本番あれだけのカロリーを使うパフォーマンスができていることが信じられません」という声が寄せられた。

どんなゲームをプレイするのか聞かれた堂本は、「昔ほどではなくなったんですけど、一時期は本当に『ファイナルファンタジーXI』っていうやつがあるんですけど、それをやってた時はヤバかったですね」と告白。トータルプレイ時間についても「九百何日と何十時間みたいな感じだった」と熱狂ぶりを明かし、「ということは、約3年間はずっとゲームしてた」と苦笑した。

また、就寝時間は「舞台の時は遅くて午前4時。4時に寝て、10時に起きると6時間寝れる」と説明。「寝すぎると、体とか声が完全に寝てしまうのが怖いんですよね」とこだわりを口にすると、岡村隆史から「早く寝て早く起きたら同じだけどね」とツッコミが。堂本は「そうなんですよ！ごもっともです」とうなずき、スタジオを盛り上げていた。