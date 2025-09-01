¡Ö¤¤¤Ó¤¤¬¤¦¤ë¤µ¤¯¤Æ¡×Æ±µï¤¹¤ëÇìÉã¤ÎÌ£Á¹½Á¤ËÆÇ¤òº®Æþ¤µ¤»»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤«¡¡ÃË»Ò¹â¹»À¸¡Ê18¡ËÂáÊá¡¡»ö·ï¸å¤Ë¤ÏJRÀéÍÕ±Ø¤Ç½÷À2¿Í¤Ë¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ÇË½¹Ô¤«¡¡ÀéÍÕ¸©·Ù
º£Ç¯7·î¡¢Æ±µï¤¹¤ëÇìÉã¤ÎÌ£Á¹½Á¤ËÆÇ¤Î¤¢¤ë¿¢Êª¤òº®Æþ¤µ¤»»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÀéÍÕ¸©»Ô¸¶»Ô¤Î18ºÐ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿»Ô¸¶»Ô¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¡Ê18¡Ë¤Ï¡¢º£Ç¯7·î17Æü¤ÎÃë¤´¤í¡¢Æ±µï¤¹¤ëÇìÉã¡ÊÅö»þ52¡Ë¤ÎÌ£Á¹½Á¤ËÆÇ¤Î¤¢¤ë¿¢Êª¡Ö¥¥ç¥¦¥Á¥¯¥È¥¦¡×¤ÎÍÕ¤ò¹ï¤ó¤Çº®Æþ¤·¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ì£Á¹½Á¤Ë¤ÏÃ×»àÎÌ¤Î¥¥ç¥¦¥Á¥¯¥È¥¦¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇìÉã¤Ï¸ý¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¹¤°¤ËÅÇ¤½Ð¤¹¤â·Ú¾É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ï¡Ö¤¤¤Ó¤¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¤³¤È¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤º»¦¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË»Ò¹â¹»À¸¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Î¤ª¤è¤½6»þ´Ö¸å¤ËJRÀéÍÕ±Ø¤Î½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤Ç¡¢40Âå¤È50Âå¤Î½÷À2¿Í¤ËÂÐ¤·¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤ÇË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö·ï¤ÎÆ°µ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ï¡ÖÃ¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¼«Ê¬¤è¤ê¼å¤¤½÷À¤òÁÀ¤Ã¤Æ½ý¤Ä¤±¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤Î¾Ü¤·¤¤¤¤¤¤µ¤Ä¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£