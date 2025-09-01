【9/4まで】Amazonスマイルセールはいつまで？何が安い？買うべき目玉商品70選＆攻略法
【画像で確認】スマイルセールで安い商品はコレだ！
Amazonでは2025年8月29日（金）9:00〜9月4日（木）23:59、Amazonスマイルセールが開催中！日用品の買い足しや、秋に向けての準備など、欲しかったアイテムをセール価格でゲットするチャンスです！
この記事では、これまでのAmazonセールでレタスクラブユーザーが購入したアイテムや、Amazonユーザーに人気のベストセラーアイテムなど、スマイルセールで狙うべきアイテムを厳選してご紹介していきます！
スマイルセールの開催日時は、2025年8月29日（金）9:00〜9月4日（木）23:59 の一週間です！ 一週間はあっという間に過ぎてしまいますので、お得に買いものをしたい方は今すぐチェックしましょう！
■【Amazonスマイルセール攻略法】お買いもの前にやっておきたいこと
■1.ポイントアップキャンペーンにエントリー！
Amazonセールで恒例のポイントアップキャンペーンが、今回のスマイルセールでも同時開催されます！
スマイルセール期間中（2025年8月29日（金）9:00〜9月4日（木）23:59）に合計10,000円(税込)以上のお買い物をすると…
・プライム会員の方 +1.5％
・プライム会員の方は、Amazon Master Cardでの支払いで最大+3%（通常還元率含む）
・ブランドセレクション対象の購入 +2％
・dアカウントとAmazonアカウントの連携 +0.5％
など、条件を満たすとポイントアップ！ポイントアップの内容はそれぞれ異なるそうなので、ご自身のポイントの還元率が何パーセントか、キャンペーンページでぜひチェックしてみてくくださいね！
エントリー必須なので、忘れないうちにエントリーを済ませましょう！また、ゲットしたポイントは「期間限定ポイント」なので、早めに使ってくださいね。
■2.期間限定クーポンのチェック
さらにお得に買い物をするために、クーポンをチェックしましょう。欲しいアイテムが、クーポン対象になっているかも…！
＜クーポンの使い方＞
1. 気になるアイテムをクリック
2. 詳細ページで[クーポン: 〇〇% OFFクーポンの適用]にチェック
3. カートに入れるボタンをクリックし、注文へ！
■Amazonスマイルセールで安くなっているおすすめアイテム！
Amazonスマイルセールは、日用品やコスメやドリンクなど、幅広いアイテムがセール対象に！そのなかでもとくにオススメアイテムをご紹介します。
■ホテルのようなふかふかタオル
▶タオル研究所 ボリュームリッチ#003 フェイスタオル 5枚セット
●参考価格: ￥1,890
6万5000件以上の口コミ件数で★4.5を獲得！ フカフカな手触り、高次元の吸水力、柔らかさが続く耐久性でコスパも最高！
■まだまだ日傘の出番あり！一番売れてる日傘はコレ
▶konciwa 超軽量 ワンタッチ 折りたたみ日傘
●参考価格: ￥2,999→ ￥1,948 （35%OFF）
折りたたむと直径4cm、重さは約189gと超コンパクトなのに晴雨兼用、完全遮光、UVカット100%、自動ワンタッチ開閉と機能性も申し分なし。
■3本セット990円はお得…！
▶rom&nd ザ ジューシーラスティングティント
●参考価格：￥2,600→￥990 (62％OFF)
rom&ndのリップティントが、3本セット990円のセール価格に！ぷっくりとした透明感とツヤ感が大人気。売り切れ前にチェック！
■携帯扇風機のオススメはコレ！
▶【Amazon.co.jp限定】リズム ハンディファン 2025
●参考価格：￥3,480→￥2,771 (20％OFF)
Amazon限定の夏色シャーベットカラー（パープル・ピンク）が登場！誤作動防止や5段階風量切替、残量がわかるLEDなどアップデート。季節を問わず快適に使えるモバイルファンです。
■ひつじの出番なし？ 枕カテゴリで人気なのはコレ！
▶ヒツジのいらない枕 テンセル枕カバー付
●参考価格：￥15,800
柔らかいのにしっかり支えてくれる枕が、売れ筋ランキング1位！ 肩こりの方がこの枕で救われたというレビューもありました！
■タブレットといえばiPad！
▶Apple 2021 iPad mini
●参考価格：￥89,800→￥79,800 (11％OFF)
コンパクトなのに高性能なiPad mini。きれいな画面とサクサク動くチップ、12MPカメラや5G対応で、動画も撮影も快適に。Amazonレビュー4000件以上で★4.7を獲得する超優秀アイテム！
■AmazonセールといえばFire TV！
▶Amazon Fire TV Stick 4K Max
●参考価格：￥12,980→￥9,980 (23％OFF)
史上最もパワフルになったFire TV Stick。高速プロセッサとWi-Fi 6Eで、4K映像もサクサク快適に楽しめます。Dolby VisionやAtmos対応で迫力の映像も。
■「ＰＣ周辺機器」売れ筋ランキング1位は？
▶KIOXIA 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10
●過去価格: ￥1,280→￥1,139（11％OFF）
最大読出速度100MB/sのmicroSD。Nintendo Switchも動作確認済。SD変換アダプタも付いています！
■腕時計のベストセラーはコレ！
▶シチズンQ&Q 10気圧防水 ソーラー腕時計
●参考価格：￥6,600→￥2,955 (55％OFF)
日本の時計ブランド「シチズン」が手がける、男女兼用のシンプル腕時計。光で充電できるエコドライブ搭載で電池交換不要！10気圧防水で普段使いから水辺のアクティビティまで安心です。
■ドライヤー人気No.1はコレ！
▶SALONIA サロニア スピーディーイオン ドライヤー
●参考価格:￥5,918→￥5,373（9%OFF）
過去1か月で2,000点以上購入されているドライヤー！レビューは38,000件超えのヒット商品です。
■ドラストアイテム人気No.1はカフェオレ味のコレ
▶REYS レイズ ホエイ プロテイン 1kg (カフェオレ風味)
●1回限りの価格: ￥3,780 → ￥3,411（10%OFF）
過去1か月で5万点以上購入されているプロテイン。甘くておいしいとの声多数！
■みんなが買ってるコスパ◎液体洗剤は⁉
▶アタックZERO 詰め替え 2100ｇ
●過去価格: ￥1,939 → ￥1,610（17%OFF）
過去1ヶ月で4万点以上売れているこちらの洗剤。自動投入の洗濯機でも使えます。大容量で、ストックしたいアイテム！
■ジェルボールの人気アイテムはコレ！
▶アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ 【大容量】
●参考価格：￥3,502→￥3,299 (6％OFF)
たった１粒のジェルボールで、厚手タオルも部屋干し臭ゼロへ。Amazonで過去1ヶ月2万点以上購入され、「ジェルボール」カテゴリーでベストセラー1位を獲得！
■上品な香りが人気！
▶IROKA フレアフレグランス 液体 柔軟剤 ネイキッドリリーの香り 1200ml
●参考価格: ￥1,205 → ￥1,084（10%OFF）
とにかくいい香りだと大評判の柔軟剤。大容量サイズの詰替えは嬉しい。
■シャンプーのオススメは…？
▶ミノン薬用ヘアシャンプー つめかえ用【医薬部外品】
●参考価格: ￥1,078 → ￥824（24%OFF）
頭皮をスキンケアできるという、フケや頭皮のかゆみが気になる人へオススメのシャンプー！
■トリートメントはYOLUが人気！
▶YOLU ヨル シャンプー トリートメント セット 詰め替え カームナイトリペア
●過去価格: ￥2,420 →￥1,990 （18％OFF）
ナイトキャップ処方で「髪質が変わった」といった声もあるほど人気の、YOLUのシャンプー・トリートメント2点セット！
■夏のダメージケアに！シートマスクといえばコレ！
▶VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) シートマスク 箱マスク
●参考価格: ￥2,420 → ￥1,710（29%OFF）
Amazonで過去1ヶ月2万点以上購入されている大人気シートマスク。夏に浴びた紫外線、冷房による乾燥対策のお手入れに取り入れたい！ 口コミも17,000件超えの間違いないアイテムです。
■クレンジングの人気アイテム
▶ファンケル マイルド クレンジング オイル ＜ブラック＆スムース＞
●1回限りの価格: ￥1,980 → ￥1,881（5%OFF）
毛穴汚れもメイクもごっそり！クレンジングの定番マイクレのブラック版が登場！ まつエクにもOK。
■皮脂、毛穴対策に効く化粧水
▶【化粧水】トゥヴェール バランシングGAローション 100mL
●1回限りの価格: ￥2,000 → ￥1,710（15%OFF）
皮脂トラブルをケアしてくれる大人の肌荒れに◎。毛穴やテカリが気にならなくなったとの声も！
■まだまだ紫外線対策は必須！
▶ビオレUV【Amazon.co.jp限定】【大容量】 アクアリッチ ウォータリーエッセンス 100g
Amazon限定の1.4倍量！ 軽いのに潤ってしっかりUVカットしてくれる日焼け止め！ 私も愛用していて、Amazonでも根強い人気のアイテム。
●参考価格：￥1,200 → ￥1,042（13%OFF）
■お酒ジャンルで売れているのはコレ！
▶【カロリーゼロ・糖質ゼロ】アサヒ ドライゼロ [ノンアルコール [350ml×24本]]
●過去価格: ￥2,808 → ￥2,668（5%OFF）
カロリーゼロ・糖質ゼロ！「美味しい」の声多数で過去1ヶ月に3万点以上売れています！
■まだまだ暑い！氷菓・シャーベットランキング1位
▶ポカリスエット アイススラリー 100g ×36袋
●参考価格：￥7,498→￥6,483 (14％OFF)
水分と電解質をしっかり補給し、体の中からクールダウンできるドリンク。パウチタイプで持ち運びやすく、凍らせてもスラリー状になるので暑い日のリフレッシュにピッタリ！
■お菓子で人気なのはコレ！
▶inバー プロテイン ベイクドチョコ 15本入
●参考価格：￥2,301→￥2,185 (5％OFF)
おやつ感覚で手軽にタンパク質を補給できる栄養補助食品。タンパク質15gと7種のビタミンB群を配合。焼きチョコタイプだから手で溶けにくく食べやすいので、運動中の補給や間食にもピッタリ。
■カフェインレスも人気！
▶ネスカフェ ゴールドブレンド カフェインレス
●参考価格: ￥1,045→￥940（10%OFF）
ネスカフェ ゴールドブレンドのおいしさそのままにカフェインを97%もカット。夜寝る前にも安心して飲めますね。
■災害用に準備しておきたい商品は？
▶︎どこでも簡単トイレ トイレの女神PREMIUM
●参考価格: ￥8,980 → ￥5,480（39%OFF）
シリーズ累計10万個突破。7日分は備えておくといいという非常用トイレですが、これは15年保存可能。備えあれば憂いなしの、心強いアイテムです。
▶Jackery Solar Generator 1000 New 1070Wh ポータブル電源
●参考価格: ￥174,600→￥96,030（45％OFF）
2024年防災グッズ大賞優秀賞に輝いた、新型ソーラー発電機が驚きのセール価格に！ 業界屈指のコンパクトさ、軽量さも話題。7つの出力ポート搭載で、スマホとパソコンを同時に高速充電。電子レンジ（960W）、ケトル(850W) などの家電製品にも対応しており、防災用にはもちろん、キャンプでも大活躍。1000件超のレビューには防災用に持っておくと安心できる、初心者にも軽くて使いやすいという声が多数！
■あると何かと便利な養生テープ
▶︎ニチバン 養生テープ フィルムクロス テープ 50mm×25m巻
●過去価格: ￥364
何かと使える養生テープ。わが家も子どもの遊びや、荷物の梱包と大活躍しています！
■電池がお得！爆売れ乾電池はコレ
▶Amazonベーシック 乾電池 単3形 単三電池 アルカリ 保存期限10年 20個
●過去価格: ￥774 →￥674 （13％OFF）
なんと口コミ80万件以上！ 「アマゾンブランドで安心」「コスパ最高」の間違いないアイテム。乾電池は意外と使うので、ストックしたい。
■常備しておきたい水のペットボトル
▶キリン 自然が磨いた天然水 ラベルレス 水 2リットル 9本
●1回限りの価格: ￥1,128 → ￥1,072（5%OFF）
普段からペットボトルを利用している人にも、非常用に常備している人にも。ラベルレスなのも嬉しい。
■アウトドアカテゴリで人気！超高機能保冷剤
▶ロゴス(LOGOS) 保冷剤 倍速凍結・氷点下パック
●参考価格：￥2,432→￥2,024 （17％OFF）
通常の保冷剤の8倍も保冷力をキープしてくれる保冷剤。冷凍食品やアイスの買い物も安心♪
■大活躍間違いナシの耐熱保存容器！
▶iwaki 耐熱ガラス 保存容器 7個セット
●参考価格：￥3,980→￥3,582 (10％OFF)
中身が見えるので使い忘れもなく、匂い移りの心配もナシ！我が家でも大活躍の「買ってよかった」アイテムです。
■ほしいもの、人気急上昇、ギフト人気アイテムは？
いろいろなカテゴリの人気商品を見てきましたが、Amazon売れ筋ランキングには「ほしい物ランキング」、「人気度ランキング」、「人気ギフトランキング」もあるんです。それぞれのランキングから個人的に気になったものをご紹介します。
■欲しいビューティーカテゴリーのオススメは…
▶【公式ストア限定】リファ ストレートアイロン プロ ガイドブック付き(ピンク)
●参考価格：￥23,000
リファのストレートアイロン。ダメージを与えずに艶々のストレート髪に導きます。Amazonレビュー★4.5の優秀アイテム！
■ギフトのオススメは…
▶Apple AirPods Pro（第2世代）
●参考価格：￥39,800→￥34,141 （14％OFF）
「早く買えばよかった」なんて口コミもあり、プレゼントとしても◎。
■レタスクラブ経由で売れ筋おすすめアイテムはコレ！
レタスクラブ経由で購入されたものの中から、とくにオススメしたい10アイテムをご紹介！
▶︎【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠
●参考価格: ￥2,180 → ￥1,386（36%OFF）
辛い頭痛に早く効く頼れる頭痛薬。いざというときのために常備しておきたいアイテム。
※この商品は指定第2類医薬品です。使用上の注意をよくお読みいただき、ご不明な点がありましたら購入先の薬剤師にご相談の上ご購入を検討ください。お届け先地域によって販売店舗が異なります。
▶by Amazon 炭酸水 ラベルレス 500ml ×24本 バナジウム含有
●参考価格: ￥1,109
富士山麓のミネラルウォーターを強炭酸に。ラベルレスでゴミ捨てもラクラク。
▶︎by Amazon 天然水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の天然水 バナジウム含有
●参考価格：￥1,128→￥1,072 （5％OFF）
やわらかな口当たりで、スッキリした飲みごたえ。備蓄用としてもストックしておきたい。
▶︎【Amazon.co.jp限定】 サントリー 天然水 ラベルレス 2L ×9本
●参考価格：￥1,476→￥1,157 （22％OFF）
ラベルレスの天然水。宅配で届くので、重たいお買いものもラク。
▶︎バブ 【大容量】6種類の香りセレクトBOX 薬用 56錠 炭酸 入浴剤 詰め合わせ [医薬部外品]
●参考価格: ￥2,079 → ￥1,875（10%OFF）
入浴剤の名品バブが56錠入った大容量サイズ！香りも6種類入っているので、毎日使っても飽きません。
▶明治 チョコレート効果カカオ72%大容量ボックス 1kg
●参考価格：￥6,210→￥4,520（27％OFF）
1枚で127mgのカカオポリフェノールを含むビターチョコレート。1kgで大容量！冷蔵庫で冷やして食べるのもオススメです。
▶ネスカフェ ゴールドブレンド 瓶 120g 【ソリュブルコーヒー】
●参考価格: ￥1,102
マイルドな味わいと上質な香り。おいしいコーヒーをカンタンに飲めるとあって大人気。
▶アテニア スキンクリア クレンズ オイル アロマタイプ
●1回限りの価格: ￥1,980 → ￥1,881（5%OFF）
メイクを落としながら角質ケアも。明るい肌に導いてくれるクレンジングオイルの定番アイテム。
▶【Amazon.co.jp限定】キレイキレイ薬用泡ハンドソープ詰替 大容量
●過去価格: ￥964 → ￥868（10%OFF）
Amazonで過去1か月で2万点以上購入された定番アイテム。泡切れがよく、ぬるつかない洗い上がりが好評！
▶【大容量】 ソフラン プレミアム消臭 液体 柔軟剤 詰め替え
●参考価格：￥940→￥796（15％OFF）
通常の5.5倍の大容量サイズ！生乾きでも臭わない抗菌力。ベビーパウダーのようなアロマソープの香りがふんわり香ります。
■レタスクラブ時短コスメ大賞受賞アイテムがAmazonでお得！
レタスクラブでは毎年恒例の「時短コスメ大賞」。Amazonで買える2024受賞アイテムをふり返ります！
■パパッと使えるのに手抜き感なし！【スピード賞】はこれ！
▶ALLIE クロノビューティ ジェル UV EX SPF50+/PA++++
●参考価格: ￥2,728→ ￥2,053（25%OFF）
みずみずしいジェルがスーッと伸びて均一に密着。水相成分約65％で長時間うるおうのにベタつかず、キレイな仕上がりが続きます。汗・水・こすれに強いスーパーウォータープルーフUVジェル（SPF50+/PA++++）。
▶ナチュリエ(naturie) ハトムギ化粧水 (スキンコンディショナーR) 500ml
●参考価格: ￥748 → ￥585（22%OFF）
化粧水の定番アイテム。サッパリなのに安心の保湿力。大容量サイズなので全身にも惜しみなく使えます。
▶カルテHD モイスチュア フェイス&ボディスプレー 150g【医薬部外品】
●参考価格：￥1,980
顔・からだに、シューッと使えるミストスプレー。子どもや男性にもオススメで、家族でシェアしても◎。
▶江原道 オールインワン モイスチャー ジェル 100g
●参考価格: ￥4,620 → ￥3,325（28%OFF）
洗顔後この1本でOK。大人のお肌のためのオールインワンジェル。「肌と気持ちの安定感がスゴイ！」と選出者コメント。編集部でも愛用者の多いアイテム！
▶サボリーノ お疲れさマスク N
●参考価格：￥1,540
洗顔後、夜のスキンケアはこれ1枚で完結！クタクタの日には嬉しいアイテム。1分お肌にのせておくだけで、翌朝までしっとり。
▶サロンドプロ 白髪かくし カラーオンリタッチ ナチュラルブラック
●参考価格: ￥935 → ￥660（29%OFF）
お出かけ前にサッと白髪隠しできる優れもの。使うたび、白髪が目立たなくなっていくのも◎！
■不器用でもプロ級の仕上がり⁉【テクいらず賞】はこの6点
▶スウィーツスウィーツ 3Dアイブロウワックス
●参考価格：￥990→￥880 (11%OFF)
本物のような立体グラデ眉ができちゃうアイテム。簡単にアカ抜け眉に。
▶肌ラボ 極潤プレミアム ヒアルロンクリーム 2個セット +極潤サシェット付
●1回限りの価格: ￥3,036→ ￥2,732（10%OFF）
濃厚なとろみ感で、スッとお肌になじみます。7種類のヒアルロン酸と、オイルカプセル型ヒアルロン酸を配合。
▶トリデン(Torriden)ダイブイン 低分子ヒアルロン酸 セラム
●参考価格：￥2,420
日本でも韓国でも様々な賞を受賞している美容液。お肌の水分量を底上げしてくれると大人気に。ファンデや下地に混ぜて使う方も…！
▶︎dプログラム カンダンバリア エッセンス
●参考価格: ￥3,000 →￥2,790（7％OFF）
「寒暖差」による乾燥ダメージをケアする美容液。「夏も冬も手放せないアイテム」と選出者も絶賛！
▶KATE リップモンスター
●参考価格：￥1,540
もはや誰もが知っているほどの大ヒットリップ。落ちにくく、保湿力が高いのも嬉しい。「使うだけで今っぽいメイクになる！」と選出者も太鼓判。
▶ラ ロッシュ ポゼ UVイデア XL プロテクショントーンアップ
●1回限りの価格: ￥3,960→ ￥3,762（5%OFF）
こちらも大定番のUVアイテム。SPF50+・PA++++。敏感肌の方も使えるUV下地で、花粉などの外的要因からも肌を守ってくれて、潤いもキープ。
■主要ケアにプラスの要素が嬉しい！【ながら賞】はこのアイテム
▶キュレル 潤浸保湿 乳液ケアメイク落とし
●参考価格：￥1,650
発売後即大ヒットしたアイテム。セラミドケアしてくれる乳液で、メイクを落としながらお肌も気持ちいい！
▶Obagi(オバジ) オバジC デイセラムBB ライト 30g
●参考価格：￥3,300
SPF50+・PA++++。日中の光で弾けるビタミンC配合。UVケアしつつスキンケアする新発想。選出者からは「汗をたくさんかいても崩れにくい！」といった声も。
▶︎NONIOプラス ホワイトニング [医薬部外品] 歯磨き粉 セット
●過去価格: ￥775 → ￥630（19%OFF）
口臭を予防しながら、ホワイトニングできちゃうアイテム。「歯のツルッとした感覚はほかにはない感じ」と選出者のコメント。
▶エリクシール リフトモイスト ローション 【医薬部外品】
●参考価格: ￥6,160
お肌にハリを与えつつ、角層深くまでしっかり潤う。「パーンッとした肌印象になれます」と選出者コメント。本体＋レフィル＋専用ディスペンサーつき
▶メラノCC【医薬部外品】 薬用しみ集中対策プレミアム美容液 2個セット
●参考価格：￥2,808→￥2,225 （21％OFF）
ビタミンC美容液といえば…の人気アイテム。独自の浸透処方でソバカスやシミだけでなく、さらにニキビ予防も。
■マルチに使える欲張りアイテム【ひとつで何役も賞】はこのアイテム
▶ファシオ マルチフェイススティック
●参考価格：￥990
チーク・リップ・アイシャドウにも、マルチに活躍する優秀アイテム！選出者コメント「簡単に使えて失敗しにくい！」
▶︎キャンメイク 粉末 パーフェクトマルチアイズ
●参考価格：￥858
アイシャドウはもちろん、アイブロウやアイライナーとしても使えて、ポーチにコレひとつあればOK。頼れるマルチパレットです。
▶︎アネッサ ナイトサンケア美容液【医薬部外品】
●参考価格：￥2,728
眠っている間に潤いケアしながら美白ケア・シワ改善までしてくれる夜用美容液。オールインワンとして、コレひとつでもOK。
▶︎セザンヌ チークブラッシュ
●参考価格：￥550
5種の美容保湿成分配合で、お肌にしっとりなじみます。チークだけではなく、アイシャドウとしても使え、これひとつでワントーンメイクが完成！
▶HABA ハーバー スクワラン 30ml
●参考価格：￥2,750
1983年の発売以来、ロングセラー。スクワラン100％の美容オイルです。顔にも全身にも使え、赤ちゃんにも使えるやさしいアイテム。
▶オルビスユー トリートメントプライマー
●参考価格：￥1,760
カバー・うるおい・守りの3拍子そろった下地。メイクしながら本格ケアが叶います。ツルンとしたハリ肌で「これを塗ると、いつでも調子のいい肌に」と選出者。SPF50・PA+++。
■一緒に使えばコスパ最強！【家族で使える賞】はこの３つ
▶YOLU ヨル シャンプー トリートメント セット カームナイトリペア
●参考価格: ￥3,080 → ￥2,410（22%OFF）
「母娘でパサつきが気になる髪質ですが、翌朝トゥルントゥルンの指通りに！」と喜びの声が上がったシャンプー＆トリートメントセットです。
▶ミノン全身保湿ミルク【医薬部外品】
●参考価格: ￥2,530 → ￥1,982（22%OFF）
赤ちゃんからお年寄りまで使えるアイテム。顔も身体にもスッと伸びてしっかり保湿。季節の変わり目の揺らぎ肌にも◎。
▶ママ＆キッズ ベビー全身シャンプー
●参考価格：￥1,958
目に入ってもしみにくく、口に入っても大丈夫。顔にも体にも使える泡タイプ・全身用シャンプー。「ママのデリケートゾーン用としても快適」と選出者。
そしてこちらも…！
▶レタスクラブ ’25 9月号
今号の特集は「夏の疲労回復ごはん」。豚肉・とり肉・豆腐・ねばねば野菜などを使った夏バテ対策レシピに加え、美容皮膚科医監修の「食べるシミケア」や業スーツアー企画も。さらに神付録「平日ラク献立カレンダー」もリニューアルして登場です！
■ほしいものリストを活用しよう
チェックしておいたアイテムにパッとアクセスできる便利な機能、「ほしいものリスト」はご存知ですか？
気になるアイテムを見つけても、いざ買うぞ！となった時になかなか目的のアイテムに辿り着けない…。そんな方は、気になったアイテムを「ほしいものリスト」に登録しておくと超便利なんです！
1 Amazonサイトの右上にある「アカウント&リスト」から「リスト」へ
2 「新しいリストを作成する」をクリック
3 リスト名を入力し、「リストを作成」をクリック
4 3つのドットメニューから「リストの設定」を選択し、住所など他のカスタマイズ設定を更新し保存
気になるアイテムをリストへ追加するには、アイテムのページ「カートに入れる」の下にある「リストに追加」をクリックし、追加したいリストを選べばOK！
リストを見たいときは、「アカウント&リスト」の「リスト」から見たいリストを指定すれば、保存したアイテムをチェックできます。
まだまだ暑い夏。お家で涼しくお買いものはいかがでしょうか。頑張った自分へのごほうびに、お得なスマイルセールを楽しみましょう！！
※情報は2025年8月29日時点のものです。変更される場合もあるので、該当ページにてご確認ください。
文＝MH