15年ぶりの船橋開催「JBC2025」挑み続ける想いを描いたプロモーションビデオ公開

ダートの祭典「JBC2025」が11月3日（祝月）に船橋競馬場（JBCクラシック・スプリント・レディスクラシック）と門別競馬場（JBC2歳優駿）で開催される。船橋競馬場でのJBC開催は2010年第10回以来、15年ぶりとなる。

JBC25周年ロゴ発表 ゴールド仕様の「25th」ロゴで特別感演出 船橋＆門別開催を象徴

テレビCM公開も

これに先立ち、船橋競馬場のホースマンたちが積み重ねてきた挑戦の歴史を描いたプロモーションビデオ「JBC2025 プロモーションビデオ 挑み続ける、血統がある。」が、8月29日（金）より公開された。映像は公式YouTubeチャンネルのほか、8月30日（土）からは場内ビジョンでも放映され、さらに10月25日（土）からはテレビCMとしても展開される。

同映像は「挑み続ける、血統がある。」をテーマに、困難に直面しながらも挑戦し続けてきた船橋のホースマンたちの姿を、血統のように受け継がれる強さとして表現している。15年ぶりのJBC開催に向け、今年はどのような新たな歴史が刻まれるのか注目される。