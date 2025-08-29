37歳の戸田恵梨香「自分の精神年齢と数字が本当に噛み合っているのかなって」

女優の戸田恵梨香（37歳）が、8月29日に放送された情報番組「グッド！モーニング」（テレビ朝日系）に出演。「自分の精神年齢と数字が本当に噛み合っているのかなって、思うようになってきました」と語った。



25日に都内で行われた化粧品の商品発表会に登壇した戸田が、番組のインタビューに対応。8月17日の誕生日で37歳になったが、戸田は「37歳ですね。ちょっと現実を受け入れられなくなってきて…」と語る。



それは「自分の精神年齢と数字が本当に噛み合っているのかなって、思うようになってきました」と感じているそうで、「40代が目の前にあるというところもそうですし、仕事と子育ての両立というふうになってきて、世界観が明らかに変わったような体感はしてる」と、現在の年齢に対する率直な想いを語った。