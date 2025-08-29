Lakaの新作グロスが登場！潤いと発色を叶える10色リップ

韓国発のジェンダーニュートラルコスメブランド「Laka（ラカ）」から、唇を包み込みケアと発色を同時に叶える新作リップ「フルーティーリップグローショナー」が登場します。まるで美容液のように濃密なうるおいを与えながら、透明感のある発色で自然な血色感をプラス♡先行販売は2025年8月29日（金）からLoft、PLAZA、アットコスメ店舗でスタートします。

ケアとツヤを1本で叶える新グロス

「フルーティーリップグローショナー」は10mL \1,980（税込）。唇全体にフィットするなめらかなテクスチャーで、濃密なうるおいと上品なツヤを与えてくれる新作グロスです。

どんなシーンでもサッとひと塗りするだけで瞬時に保湿チャージ。ナチュラルながらも立体感のある仕上がりで、3Dボリューム*を演出してくれます。

普段のメイクにはもちろん、リップケアとしても活躍する万能アイテムです。

＊メイクアップ効果による

選べる全10色！シーンに合わせた発色

軽やかでクリアな発色の10色展開は、肌トーンや気分に合わせて選べるのが魅力。ナチュラルな日には血色感をプラスしてくれるピュアカラーを、特別な日にはしっかり発色するトーンをチョイスして。全カラーは以下の通りです。

#701 ドリー



#702 メルツ



#703 エプリ



#704 ラディー



#705 トースティー



#706 スティーラー



#707 ツイード



#708 バフィー



#709 ヴィンテージ



#710 チェリッシュ

どの色も透け感があり、ひと塗りで今っぽい仕上がりに♪

Lakaで叶える理想のリップケア

「フルーティーリップグローショナー」は、グロスのツヤ感とリップケアの保湿力を兼ね備えた欲張りアイテム。

全10色という豊富なバリエーションで、ナチュラルも華やかも自由自在に演出できます。持ち運びやすいサイズ感もうれしいポイント♡Lakaの新作で、唇をもっと輝かせてみませんか？