紹介するのは、ペットショップで売れ残ってしまったわんこの物語です。そのあとの展開に、感動が止まらないと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で7000回再生を突破し、「運命だったのかな」「ずっと待ってたんだね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『お店で売れ残ってしまった犬』を家族で話し合って飼った結果…思わず涙する『現在の光景』】

お店で売れ残っていた犬

TikTokアカウント「seshiru0819」の投稿主さんは、トイプードルの『セシル』ちゃんと暮らしています。投稿主さんによると、セシルちゃんとの出会いは運命的なものだったそう。実は、セシルちゃんは、ペットショップで売れ残っていたわんこなのだそうです。

セシルちゃんのことが気になって仕方なかったという投稿主さん。そこで、家族でたくさん話し合って、家に迎えることにしたといいます。セシルちゃんは、すぐに家に馴染み、おもちゃが大好きな活発なわんこになったとか。元気いっぱいな姿に、投稿主さんも家族もメロメロになりました。

愛にあふれた現在の様子に涙

ワクチン接種を終えて初めてのトリミングに出すと、セシルちゃんは更にチャーミングなわんこに♡愛情をたっぷり注がれて、表情もどんどん豊かになっていきました。広いお庭で走り回って遊ぶセシルちゃんは、ペットショップで売れ残っていた過去を持つとは思えないほど…。

そして、1歳の誕生日を迎えたセシルちゃん。飾り付けをして、ケーキを用意して、まるで人間の子どものように盛大にお祝いしたといいます。すっかり愛されわんこの顔になったセシルちゃん、これからも家族みんなで幸せに過ごしていけることを願うばかりです。

この投稿には「飼い主さんに出会う為に生まれて来たんです」「いい出会いがあって良かった」「この幸せがずっと続きますように」などの温かなコメントが寄せられています。

人間みたいな寝姿に…♡

愛されすぎたセシルちゃんは、今では衝撃の寝相を披露するほど無防備になりました。ペットカメラには、ゴロリと仰向けになって寝るセシルちゃんの姿が。その姿はまるで人間のようで、どれだけ愛されているか伝わります…。

また、地面を後ろ足でホリホリするという、謎の行動もいつのまにか獲得していたというセシルちゃん。色んな一面を見せてくれるセシルちゃんから目が離せません！

セシルちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常はTikTokアカウント「seshiru0819」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「seshiru0819」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。