¡¡¡Ö»°ÂåÌÜ¡¡J¡¡SOUL¡¡BROTHERS¡×¤Îº£»ÔÎ´Æó¡Ê38¡Ë¤¬¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Ø¤Î¶¼Ç÷¤ÈË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢Èï³²¼ÔÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Î²ÏÀ¾Ë®¹ä»á¤¬27Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢¼¨ÃÌÀ®Î©¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç²ÏÀ¾»á¤Ï¡Öº£»Ô»á¤ÈÈï³²¼Ô¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¾èÌ³°÷¤È¤Î´Ö¤Ç¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£Åö½é¡¢º£»Ô¤Ï·Ù»¡¤ÎÇ¤°Õ¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë¡Ö»¦¤¹¤¾¤È¤Ï¸À¤Ã¤¿¤¬¡¢±¿Å¾¼ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²ÏÀ¾»á¤Ï¡Öº£»Ô»á¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢Èï³²¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡È»¦¤¹¤¾¡É¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢º£»Ô¤«¤éË½¹Ô¤ª¤è¤Ó¶¼Ç÷¤Î»ö¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¡ÖÈï³²¼Ô¤Ï¼Õºá¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢ÎáÏÂ7Ç¯8·î28Æü¡¢º£»Ô»á¤ÈÈï³²¼Ô¤È¤Î´Ö¤Ç¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¼¨ÃÌ¶â¤Î³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º£»Ô¤Ï4·î5Æü¸áÁ°5»þ¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤òÁö¹ÔÃæ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼Æâ¤Ç±¿Å¾¼ê¤ò¡Ö»¦¤¹¤¾¡×¤È¶¼¤·¡¢ÏÓ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Ê¤ÉË½¹Ô¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖLDH¡×¤Ï7·î31Æü¡¢»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤·¤¿ºÝ¤Ëº£»Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÊó½·ÊÖ¾å¤È¼«Âð¶à¿µ¤Î½èÊ¬¤ò²¼¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¤¿¤À¡¢º£»Ô¤Ï¤½¤Î¸å¤â5·î¤«¤é7·î¤Þ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤êÂÐ±þ¤ËÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Íâ8·î1Æü¤Ë¤Ï³èÆ°¼«½Í¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£