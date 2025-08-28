【ギャグ漫画】「廊下を走るな！」生徒VS先生→校内の廊下で繰り広げられた“鬼ごっこ”、その結末とは【作者に聞く】
【漫画を読む】廊下を走るなー！先生VS生徒の結末
学生時代から漫画を描いているのぞみわたるさん(@nozomiwataru)は、SNSやブログを中心に作品を発表している。現在も定期的に投稿されている「のぞみわたるのギャグ漫画」は、シンプルな描写ながらもクスッと笑える作品だ。今回は学校と雪山を舞台にした2つの4コマ漫画を紹介するとともに、作者に本作が誕生した経緯を聞いた(後編)。
■先生も走る！「廊下を走るな」生徒VS先生
1作品目は学校の廊下を走る先生と生徒の物語だ。校内の廊下を走る男子生徒を見つけた先生は、「廊下を走るな！」と大声で注意。だが生徒は走るのを止めない。先生は「聞こえないのか！」と叫びながら必死に生徒のあとを追いかける。息を切らしながらも「廊下を走るな」と生徒と同じように走ってしまう先生の姿が描かれている。
2作品目に登場するのは雪山で遭難した2人の男性。一人が睡魔に襲われると、隊長は「ここで寝たら死んでしまうぞ！」と声をかけ、交代で仮眠を取ることを提案する。眠たそうだった部下も賛成すると、隊長は「じゃあまず俺から…」と言って先に寝始める。「8時間経ったら起こしてくれ」と話すが、凍死する可能性があり「死ぬよ!?」と部下は心中でツッコミを入れるのだった。
■「ポンコツだけど憎めない」…作者が描く上司と部下の関係
作者ののぞみわたるさんは、昔から「ポンコツだけどどこか憎めない上司とその部下」という設定でギャグを描くのが好きだったと明かす。今回は雪山で遭難した際の睡魔との闘いをテーマに作品を制作した。死の瀬戸際であるにもかかわらず、まったくシリアスにならないところがギャグ漫画らしく、作者自身も好きな作品だと語る。
猛暑で疲労している人も、ギャグ漫画を読めばそのストレスが吹き飛ぶかも…？近頃あまり笑えてないと感じるなら、この機会にぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
