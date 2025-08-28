「40歳？うそやろ」美人女優が地元秋田でアンダースロー始球式！4児のママは満身創痍だった「肘を守るフォームに…」
セレモニアルピッチで笑顔を見せる加藤夏希(C)産経新聞社
女優の加藤夏希さんが8月27日、楽天・ソフトバンク戦（秋田）でセレモニアルピッチに登場。秋田県由利本荘市出身の加藤さんにとっては、“凱旋登板”だった。
【写真】地元開催の始球式でアンダースロー！加藤夏希の投稿をチェック
背番号「7」の赤い楽天のユニホームに、白いパンツ姿でマウンドに立った加藤さんは、マイクを手に「秋田の皆さん！おばんです！加藤夏希です！盛り上がる試合になるように、私も投球頑張ります！皆さんも応援よろしくお願いします！」と意気込んだ。
そして、両手を大きく振りかぶり、左足を高々と上げた後は…まさかの下手投げ。山なりのボールは、一塁側にそれ、最後はゴロになって、捕手を務めた楽天アンバサダー・銀次さんのミットに収まった。
大役を終えた後、加藤さんは自身のSNSを更新。アンダースローの真相について「肘を守るフォームに」と明かし、負傷を抱えていたことをうかがわせた。それでも、結果的には秋田が生んだ大投手・山田久志氏を彷彿させるフォームとなり「怪我の功名ではなく何かの縁かなと思います」と記した。
加藤さんは2014年に一般男性と結婚し、現在は2男2女の4児のママ。映画やドラマに出演する他、ファッション誌のモデルとしても活躍するなど、仕事と育児を両立している。
加藤さんの変わらない美貌に、SNS上では感嘆の声が殺到。「40歳？うそやろ」「とってもかっこいいし、とっても美しい」「相変わらず美人」「久々に見たけど、綺麗さにくわえて可愛らしさも増してステキだねー」といったコメントが見られた。
秋田美人は「楽しい1日をありがとうございました」と感謝を述べ、最後は「今回、練習をした時に息子が野球やりたいなーって言ってたんです。なので一緒にキャッチボールしようかな。『おい！磯野ー！野球しようぜ！』的な」とお茶目に締めくくっていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]