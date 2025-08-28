「40歳？うそやろ」美人女優が地元秋田でアンダースロー始球式！4児のママは満身創痍だった「肘を守るフォームに…」

セレモニアルピッチで笑顔を見せる加藤夏希(C)産経新聞社

女優の加藤夏希さんが8月27日、楽天・ソフトバンク戦（秋田）でセレモニアルピッチに登場。秋田県由利本荘市出身の加藤さんにとっては、“凱旋登板”だった。

背番号「7」の赤い楽天のユニホームに、白いパンツ姿でマウンドに立った加藤さんは、マイクを手に「秋田の皆さん！おばんです！加藤夏希です！盛り上がる試合になるように、私も投球頑張ります！皆さんも応援よろしくお願いします！」と意気込んだ。

そして、両手を大きく振りかぶり、左足を高々と上げた後は…まさかの下手投げ。山なりのボールは、一塁側にそれ、最後はゴロになって、捕手を務めた楽天アンバサダー・銀次さんのミットに収まった。

大役を終えた後、加藤さんは自身のSNSを更新。アンダースローの真相について「肘を守るフォームに」と明かし、負傷を抱えていたことをうかがわせた。それでも、結果的には秋田が生んだ大投手・山田久志氏を彷彿させるフォームとなり「怪我の功名ではなく何かの縁かなと思います」と記した。