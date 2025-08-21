驚異の進化！変貌する最先端技術で未来を創る開拓者たち
「ブレイクスルー」に登場した最先端技術が、わずか数カ月で驚異の進化を遂げていた。小説家・真山仁と作家・相場英雄が独自目線で取材した開拓者たちの“その後”に迫る。
光量子コンピューターで新たな産業革命に挑むオプトQCの高瀬寛CEOは、政府から約70億円の開発支援を獲得。
さらに大阪・関西万博の会場には、「ブレイクスルー」で取材した香味醗酵の「においが出るテレビ」、TOPPANが参画する「培養肉」など、開拓者たちが数多く出展していた。
一方、“打倒テスラ”を掲げ、完全自走運転車の量産を目指していた注目ベンチャー企業のチューリングには、衝撃の展開が…。
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）、真山仁（小説家）
開拓者：オプトQC 高瀬寛CEO トライポッド・デザイン 中川聰CEO
香味醗酵 久保賢治代表 エクストラボールド 原雄司CEO
TOPPAN 遠藤仁事業開発本部 チューリング 青木俊介CTO・田中大介COO
ナレーター：谷田歩（俳優）
