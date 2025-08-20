第3話のラストで西田（矢本悠馬）のお好み焼き屋で奏（上白石萌音）たちの卒業アルバムを見ためぐる（當真あみ）。すると、そこに写っていた千早（広瀬すず）の姿から、ある古い記憶が彼女のなかで呼び起こされる。

参考：『ちはやふる－めぐり－』“太一”野村周平がついに登場！ “新”新田真剣佑と10年ぶりの邂逅

中学受験を控えていた頃に、神社の前の掲示板に貼られていた競技かるた体験会のチラシを眺めていると、ちょうどそこを通りかかった千早に参加するよう誘われる。一緒に行く約束をするめぐると凪だったが、結局めぐるは受験に失敗したことで塞ぎ込み、当日に凪と仲違いをしてしまうのである。

8月20日に放送された『ちはやふる－めぐり－』（日本テレビ系）第7話は、崇徳院の〈せをはやみ いわにせかるる たきがはの われてもすゑに あはむとぞおもふ〉がエピソードタイトルに選ばれている。一字決まりのこの歌は、『ちはやふる』という作品において極めて重要な歌だ。原作で千早が新と初めてかるたを取った時に、千早が持ち前の“感じ”の良さを活かして唯一取ることができた“最初の一枚”であり、その後もたびたび運命戦のシーンなどで登場。そして最終50巻の極めて重要な局面でもまた、この歌が登場していた。

今回の冒頭、京都で奏が中西（富田靖子）から読みの特訓を受けているシーンでこの歌の意味が語られている。「川の流れは岩で二つに裂かれても、やがてまた一つに戻る運命」。もともと恋を詠んだ歌であり、再会を願う歌でもある「せをはやみ」。それはすなわち、小学生の頃に離れ離れになって、高校時代にかるたを通して再会する千早と太一（野村周平）、新（新田真剣佑）の関係をあらわしたものであり、同時に高校時代の夢から一度離れながらも、もう一度その夢と向き合う奏の姿とも通じる。

そしてもちろん、このドラマにおいて最も象徴的な「せをはやみ」は、めぐると凪（原菜乃華）の関係に他ならない。幼少期から何をするのも一緒だった二人が、中学受験と凪の引越しがきっかけで離れ離れになり、千早と出会ったことでかるたに没頭した凪と、紆余曲折を経て奏と出会い、かるたに打ち込むようになっためぐる。考えてみれば、めぐるが競技かるた部に籍を置いていたのは、部活動が内申に有利という理由だけでなく、凪との一件の心残りのようなものがあったのかもしれない。いずれにせよ、その二人がかるたを通して再び向かい合う機会がやってきたのは運命のようなものである。

ところで奏と中西のシーンでは、中西が奏に対し、読手にとって一番大切なことは「公正であること」と教えている。それはあたかも、いずれ専任読手になるという夢を叶えた奏が、教え子であるめぐるたちの試合で読手を務めることを示唆しているようにも見える。願わくば、それがクイーン戦で、千早の教え子である凪との対決となれば理想的なシチュエーションだが。

さて、前回のエピソードで昇級が叶わなかった草太（山時聡真）は自ら補欠選手となりマネジメントに集中することにし、駒野（森永悠希）の協力を得ながら大会に向けて他の高校のデータ集めをしていく。前回のラストで八雲（坂元愛登）がしれっと瑞沢の一員になっていたのは、単に潜入していただけということがわかり一安心だ。その八雲を迎えに来た風希（齋藤潤）は、折江（藤原大祐）に捕まりひと勝負することになるのだが、そこで指を痛めてしまう。

それを真っ先に見抜いた凪は風希にテーピングを施し、「OBに医者の卵がいて」と話す。名前が挙げられなくとも、それが太一のことであるとすぐにわかる。太一がこのエピソードで顔を出すことはなかったが、千早が回想で登場し、花野（優希美青）が瑞沢のシーンで登場し、そして東京都予選の開会式で挨拶に立つのは“名人”となった新。映画版の『ちはやふる』三部作と、この『めぐり』という二つの川の流れも、いよいよ本格的に一つになろうとしている。

（文＝久保田和馬）