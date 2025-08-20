参政党の神谷宗幣代表が20日未明、自身のX（旧ツイッター）を更新し、石破茂首相が米「マイクロソフト」創業者のビル・ゲイツ氏と会談し、国際組織に約810億円の支援を約束したことに疑問を投げかけた。

石破首相は１９日、官邸で表敬訪問したゲイツ氏と会談した。この会談で、途上国の子どもらにワクチン供給を担う国際組織「GAVIワクチンアライアンス」に、今後5年間で最大5億5000万ドル（約810億円）を支援する考えであることを伝えた。



【写真】“ATM”からサクッとお金を引き出すことに成功した大富豪

神谷氏は「石破首相がビル・ゲイツ氏と会談『途上国の子どもたちへの予防接種推進に約810億円の支援』を約束」と題した動画ニュースを引用。「アメリカがお金を出さなくなった分、日本がたかられていると思うのは私だけでしょうか？」とつづった。さらに「ビルゲイツさんに言いたい。どうしてもやりたいならマイクロソフトのお金でやってください、と。」とゲイツ氏にも“クレーム”。「私なら日本の子供の貧困対策に800億円使います。お金の使い方も金額もおかしいですよ、総理。」と「日本人ファースト」につなげた。



この日、ネット上では「世界のATM」というワードがトレンド入りした。「世界のATM化されてんだよね バカ政府は」「こんなことだから 世界のATMって言われるんだよ」「超富豪からもたかられる日本。ある意味、世界のATM日本。」「こっちが支援してもらいたい位なんだよ…まったく！！日本は世界のATMじゃないんだ」と簡単にお金が引き出せるかのようにみえることに厳しいコメントがあふれていた。



（よろず～ニュース編集部）