先発すべきはギェケレシュ？ ハバーツ？ アーセナルCFを巡りプレミア英雄陣が白熱議論。併用、リーズ戦とリバプール戦で使い分けも
ファーストチョイスはどちらにすべきか。併用の道はあるのか。プレミアリーグのレジェンドたちの間で議論が白熱している。
現地８月17日に開催されたプレミアリーグ第１節で、ミケル・アルテタ監督が率いるアーセナルが、マンチェスター・ユナイテッドと敵地で対戦。13分にCKからリッカルド・カラフィオーリが奪ったゴールを粘り強く守り切り、１−０で白星発進を飾った。
この一戦でCFを担ったのは、スポルティング在籍２年で102戦97発の実績を引っ提げ、約130億円で加入したヴィクトル・ギェケレシュだ。ただ、１本もシュートを打てないまま60分にカイ・ハバーツと代わった。
ギェケレシュの沈黙ぶりが各所で取り上げられるなか、英衛星放送『Sky Sports』によれば、リバプールOBジェイミー・キャラガー氏は、在籍３年目のハバーツを推す考えを示した。
「正直なところ、彼らは最大のビッグマッチではハバーツに戻すだろう。来週のリーズ戦ではギェケレシュがプレーして得点するかもしれないが、その翌週のリバプール戦でハバーツがプレーしなければ驚くよ。アルテタにとってハバーツは非常に重要で、週ごとに外すわけにはいかない選手だ」
一方、ユナイテッドOBガリー・ネビル氏は、期待の新戦力をプッシュ。「重要な試合でギェケレシュを外せない」と訴えた。
「アーセナルはセンターフォワードが必要で、その選手を獲得した。昨日、彼が厄介な存在になる可能性を垣間見た。（ユナイテッド戦に左ウイングで先発した）マルチネッリが苦戦しているように見えるので、両者を起用する方法を考えなければならない。ギェケレシュとハバーツの併用は、試す価値があるかもしれない」
直近３年連続で２位のアーセナルは、２節で田中碧を擁する昇格組リーズ、３節で遠藤航が所属する昨季王者リバプールと相まみえる。開幕３試合を終えた時点では、CFの序列はより明確になっているかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
