Eggs ’n Thingsに「シャインマスカットのパンケーキ」「ベーコンとズッキーニ、モッツァレラのエグスンベネディクト」が期間限定で登場！

「シャインマスカットスカッシュ」と「シャインマスカットティー」も同時発売されます☆

Eggs ’n Things「シャインマスカットのパンケーキ／ベーコンとズッキーニ、モッツァレラのエグスンベネディクト」

販売期間：2025年8月21日（木）〜9月23日（火）

取扱店舗：国内のEggs ’n ThingsおよびEggs ’n Things Coffee全店舗

ハワイ発の“All Day Breakfast”の朝食を中心に、軽いカフェメニューから本格的でボリューミーなアメリカンメニューまで楽しめる「Eggs ’n Things」とカフェスタイルの「Eggs ’n Things Coffee」

Eggs ’n ThingsとEggs ’n Things Coffeeに「シャインマスカットのパンケーキ」と「ベーコンとズッキーニ、モッツァレラのエグスンベネディクト」が、期間限定で登場します！

2025年も登場する人気の「シャインマスカットのパンケーキ」は、旬のシャインマスカットをたっぷり使った贅沢なパンケーキです。

さっぱりとしたレモンミルクのクリームやブルーベリーソースと一緒に味わえます☆

「ベーコンとズッキーニ、モッツァレラのエグスンベネディクト」は、夏野菜のズッキーニとベーコンを香ばしく焼き上げ、トマトとバジルのソースで仕上げた一品。

清涼感のある炭酸ドリンク「シャインマスカットスカッシュ」と自家製のシャインマスカットドリンクに香り高い紅茶を加えた「シャインマスカットティー」と共に、旬の食材をたっぷりと楽しめるラインナップになっています。

シャインマスカットのパンケーキ

価格：2,728円（税込）

テイクアウト：不可

“果実の宝石”シャインマスカットを使った極上のパンケーキ！

芳醇な甘みがひろがるシャインマスカットを贅沢にのせています。

シャインマスカットが香るなめらかなクリームを重ね、レモンミルククリーム、ブルーベリーソースと一緒に食べるのがおすすめです☆

ベーコンとズッキーニ、モッツァレラのエグスンベネディクト

価格：2,068円（税込）

テイクアウト：不可

トマトとバジルが香るエッグベネディクトが期間限定で登場！

香ばしく焼き上げたベーコンとズッキーニをさっぱりとしたトマトソースとバジルペーストで仕上げられています。

とろとろの卵とモッツァレラチーズと合わせて楽しめるフードメニューです。

シャインマスカットスカッシュ

価格：イートイン858円（税込）／テイクアウト842円（税込）

シャインマスカットのジューシーな甘みが弾けるスカッシュ。

大粒のシャインマスカットをのせた爽やかな1杯です。

テイクアウトも可能なので、外でも爽やかに楽しめます☆

シャインマスカットティー

価格：イートイン825円（税込）／テイクアウト810円（税込）

甘みと紅茶の豊かな風味を味わう「シャインマスカットティー」も登場。

自家製のシャインマスカットドリンクに、茶葉が香るアールグレイティーを加えています。

シャインマスカットとアールグレイティーの色合いも涼やかな1杯です。

旬のシャインマスカットを存分に楽しめる期間限定のパンケーキ＆ドリンク！

「シャインマスカットのパンケーキ」「ベーコンとズッキーニ、モッツァレラのエグスンベネディクト」「シャインマスカットスカッシュ」と「シャインマスカットティー」は、2025年8月21日より国内のEggs ’n ThingsおよびEggs ’n Things Coffee全店舗に登場します。

