鏡リュウジの12星座占い【2025年 8/17〜9/1の運勢】

星からのエール｛8/17〜9/1｝

占星術家・鏡リュウジさんによる、12星座からのメッセージ。頑張るあなたの背中を、そっと押してくれますよ。

鏡リュウジ

心理占星術研究家、翻訳家。英国占星術協会会員、京都文教大学客員教授、東京アストロロジー・スクール代表講師。心理学的側面からアプローチした心理占星術を日本に紹介し、従来の占いのイメージを一新させた。現在、雑誌、テレビ、WEBなど幅広いメディアで活躍中。





山羊座 12/22〜1/19

運気の波を逃さないで！

絶好調の波が来ています！ 小さくまとまっていてはもったいない。大きな目標に向けて大胆にチャレンジしましょう。準備不足でも一歩踏み出すと、状況が好転していきます。対人面では人との絆が深まりやすいとき。熱意を持って本音で話し、誠実な対応を心がければ、難攻不落の相手でも信頼や評価を勝ち取れそうですよ。金運は棚からぼた餅の運勢。予想外のうれしい収入などいいことがありそう。自分へのごほうびを買うのも大吉。

対人運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

金 運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

健康運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

愛情運 ☆ ☆ ☆ ☆

★ラッキーヒント

チヂミ 大きな駅 獅子座の人

監修／鏡リュウジ 文／岡本純子 イラスト／清家正悟