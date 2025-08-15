濃厚なのにすっきり♡SHALILI「まっしろミルク」が期間限定登場

夏のひんやりスイーツに、新たな主役が仲間入り。井村屋の人気氷アイスブランド「SHALILI」から、白い素材だけを贅沢に重ねた『まっしろミルク』が期間限定で登場します。微細氷のシャリっと感、ホワイトチョコのパリッと食感、濃厚ミルクソースのとろける口どけ…♡ 4層構造が織りなす食感と味わいの変化は、最後のひとくちまでワクワクが止まりません。この夏だけの特別な白いご褒美、ぜひお見逃しなく。

白にこだわった贅沢4層構造アイス

『SHALILI まっしろミルク』は、白い素材のみを使用した贅沢な4層構造。微細氷のシャリッとした口当たりに、天面のホワイトチョココーチングがパリッと響きます。

さらに、北海道産生クリームを使った濃厚ミルクソースがとろけ、香ばしいマカダミアナッツが食感のアクセントに。スプーンでパリパリと割る楽しさもあり、見た目も味わいも“まっしろ”にこだわった一品です。

濃厚なのにすっきり♡秘密は製法にあり

氷とアイスを絶妙に混ぜ合わせ、空気を含ませながら冷却する独自製法で、なめらかな口どけとシャリ感を両立。

アイス部分には北海道産生クリームと加糖練乳を使用し、コクがありながらも後味はすっきり。

微細氷には三重県鈴鹿布引山系の天然水を原料とする「美里氷室」を使用し、透明感のある雑味のない氷に仕上げています。濃厚と爽やかさ、両方を楽しめるのがこのアイスの魅力です。

商品情報と購入できる場所

SHALILI まっしろミルク

価格：216円（税込）

内容量：120ml

発売日：2025年8月11日（月）より順次発売

販売場所：全国の量販店／スーパー／コンビニ／井村屋ウェブショップ

この夏だけの“白いご褒美”を召し上がれ

まっしろな見た目に隠された、濃厚と爽やかさの二重奏。『SHALILI まっしろミルク』は、食感も味わいも最後まで飽きさせない、夏だけの贅沢アイスです。

暑い日のおやつにも、ちょっと特別なデザートタイムにもぴったり♡ ひとくちで心まで満たされる“白いご褒美”を、あなたもぜひ体験してみてください。