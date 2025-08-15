¡Ø¤±¤¤¤ª¤ó¡ª¡ÙÀ¼Í¥¡¡É×¤¬¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤ÇµÞÀÂ¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿1¥«·îÁ°¤Î¡È°ÛÊÑ¡É
8·î15Æü¡¢À¼Í¥¤ÎËºê°¦À¸¡Ê38¡Ë¤¬É×¤ÎµÞÀÂ¤ËÈ¼¤¤¡¢°ìÉô³èÆ°¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤ÏÀ¼ÌÀÊ¸¤ò¸øÉ½¤·¡¢¡ÔÀè·î¡¢Ëºê°¦À¸¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤¬¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤Ë¤è¤ê¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢Æþ±¡Àè¤ÎÉÂ±¡¤ÇÀÂµî¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢Ëºê°¦À¸ËÜ¿Í¤È¤â¶¨µÄ¤Î¾å¡¢°ìÉô¤Î³èÆ°¤òÀ©¸Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÀâÌÀ¡£
Ëºê¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ô¸½ºß¡¢ÀìÌçµ¡´Ø¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢½¾ÍèÄÌ¤ê¤Î³èÆ°¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡Õ¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£·î30Æü¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØAnimelo Summer Live 2025 ¡ÈThanXX!¡È¡Ù¤Ï½Ð±é¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¡£10·î26Æü¤ÎÂè7²óµþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤Þ!! ¡½µþ¥¢¥Ë¤Î¥»¥«¥¤Å¸¡½¡Ù¡ØCITY THE ANIMATION¤Î¥»¥«¥¤¡Ù¤Ï¡¢½Ð±éÄ´À°Ãæ¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ç06Ç¯¤ËÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ëºê¤Ï¡¢¡Ç09Ç¯4·îÊüÁ÷¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤±¤¤¤ª¤ó¡ª¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÊ¿ÂôÍ£Ìò¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£°Ê¹ß¤Ï¿Íµ¤À¼Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢¡Ø¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤¡Ù¡Ø¤á¤À¤«¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡ØTo LOVE¤ë -¤È¤é¤Ö¤ë-¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£¤Þ¤¿¡¢¼÷ÈþºÚ»Ò¡Ê33¡Ë¡¢¹â³ÀºÌÍÛ¡Ê39¡Ë¡¢¸Í¾¾ÍÚ¡Ê35¡Ë¤È¤ÎÀ¼Í¥¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¹¥Õ¥£¥¢¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢²»³Ú³èÆ°¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ç17Ç¯10·î26Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØËºê°¦À¸¤Î¤ª¤«¤¨¤ê¤é¤¸¤ª¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷ Ä¶¡ªA¡õG¡Ü¡Ë¤Ç°ìÈÌ¿ÍÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¡£ÈÖÁÈ½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ôº£¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª»Å»ö¤âÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤âÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¤ï¤¿¤·¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡Õ¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¸ø»ä¤È¤â¤Ë½çÉ÷ËþÈÁ¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Ä¾ÌÌ¤·¤¿ºÇ°¦¤ÎÉ×¤Î»à¡½¡½¡£X¤Ç¤ÏËºê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡¢¡Ô¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ä Âç¹¥¤¤ÊÌòÊÁ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëËºê¤µ¤ó¡ÄÇÛ¶ö¼Ô¤òË´¤¯¤µ¤ì¤¿Èá¤·¤ß¤Ï¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¿¼¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¡ÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤Ç¿É¤¤¡Ä¡Ä¡Ä¡Õ¡ÔËºê¤µ¤ó¤Î»ö¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡¡ÂÎ¤ØÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡Õ¡Ô°¦¤¹¤ë¿Í¤¬ÆÍÁ³¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿É¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä ¤ª²ù¤ä¤ß¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÎ¸¤ëÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊËºê¤À¤¬¡¢É×¤¬ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿Àè·î¤Ë¤Ï¡È°ÛÊÑ¡É¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ëºê¤Ï¡Ç07Ç¯11·î¤«¤é¡Ö¥¢¥á¥Ö¥í¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢¤Þ¤á¤Ë¹¹¿·¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£Åê¹Æ¤¬·î¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ÎÆü¿ô¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îµ®½Å¤Ê¸òÎ®¤Î¾ì¤Ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢º£Ç¯¤Î7·î7Æü¤òºÇ¸å¤Ë¹¹¿·¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ô¼·Í¼¤Ç¤¹¤Í¡ª¤ª´ê¤¤¤´¤È¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡Õ¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¼«¿È¤Î´ê¤¤¤´¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ôº£Ç¯¤Ï¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤Ä¤â´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ä¥²¡¼¥à¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¡£¡£¡ª¤³¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¡ª¡Õ¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤«¤éÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¼«¿È¤Î½Ð±é¥¢¥Ë¥á¡Ø½Ð¶Ø¤Î¥â¥°¥é¡Ù¡ÊTOKYO MX¤Û¤«¡Ë¤òÀëÅÁ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸µµ¤¤ÊÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤È¤è¤µ¤¤¢¤¡×Ì¾µÁ¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¿X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¡¢7·î9Æü¤òºÇ¸å¤Ë¹¹¿·¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ëºê¤Î¥Ö¥í¥°¤äX¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢X¤Ç¤ÏÈà½÷¤Î¿´¾ð¤ò¿ä¤·¤Ï¤«¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔËºê°¦À¸¤µ¤ó¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ÎÅê¹Æ¤¬ 7/7¤Ç¤½¤ì°Ê¹ß¤¬Ìµ¤¤¤Î¤Ï È¼Î·¤Î¤´ÉÔ¹¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤À¤Í¡¦¡¦¡¦¡£ Íî¤ÁÃå¤¯¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç µÙ¤Þ¤ì¤¿¤êµ¤¤¬¤Þ¤®¤ì¤ë¤è¤¦ ¼þ¤ê¤ÎÃç´Ö¤â»Ù¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¿´¤«¤é¤ª²ù¤ä¤ß¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ
¡Ô³Î¤«¤Ë°¦À¸¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ö¥í¥°¹¹¿·ºÇ¶á¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¿¤±¤É7·îÆ¬¤«¤éÅÓÀä¤¨¤Æ¤¿¤Î¤«¡£¶ì¤·¤¤¤Ê¡Õ
¡Ô°¦À¸¤Á¤ã¤ó¤¬1¥ö·î¶á¤¯¥Ö¥í¥°¹¹¿·¤È¤« ¤ª³¨ÉÁ¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¹¹¿·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï ¤½¤¦¤¤¤¦»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Õ