髪をまとめる「ついでに可愛く」簡単でキレイに仕上がるヘアアクセサリー

慣れ親しんだトップスに変化を求めるとき、新しい小物を「効かせる」のが簡単なうえに楽しい手段。シンプルな服にもたらす影響力も大きい「肩から上」の完成度が上がるヘアアクセサリーをご紹介。





ジュエリー不要の「華やぐシュシュ」

イヤリングやネックレスなしでも顔回りを華やかに飾る素材感や柄、デザインのシュシュ。気軽に使えてカジュアルなトップスに合わせるだけでほのかな甘さも加わる。







デニムが映えるシルバーラメ

シルバーシュシュセットトップス／ジャーナル スタンダード（ジャーナル スタンダード 自由が丘店）



シュシュとトップスがセットになっているから、手をかけずとも統一感のあるバックスタイルが完成。細やかにラメがかったシルバーカラーは、派手すぎないから日常づかいに最適。大きなシュシュでヘアをさっとまとめて、絶妙なこなれ感を演出して。







ボリュームを補える

1.ホワイトスカーフシュシュ／heyep シルク100％の贅沢な風合い。 2.ブラックシュシュ／heyep ハリのある生地。 3.ブラックチュールシュシュ／ジェニファー オーレット（ロンハーマン） 黒を重く見せない涼しげな透け素材。



単純なヘアアレンジでもふつうのゴムより洒落るボリューミィなシュシュ。ブレスレット的に手首につけるとフリルのような飾りに。







（アイテムのプライスなど詳細）

【全27アイテムの一覧】≫まとめ髪「ついでに可愛く飾れる」ヘアアクセサリー「目立たず・目にとまる」埋もれないデザイン