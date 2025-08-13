「広島０−２阪神」（１３日、マツダスタジアム）

阪神・藤川監督が連続試合無失点で自身と並んでいた石井が、セ・リーグ新記録となる３９試合連続無失点に更新して試合を締めたことに関し、「（八回を無失点に抑えた）及川も含めてですけど、本当に誇らしいですけど、まだ戦っている途中ですからね」と語った。

同じ救援投手として、無失点を続けることの大変さを理解している指揮官だが、石井の優れた点については「どうでしょうね。ただ単純に日々を丁寧にやっているからだと思いますね」としながらも、記念撮影ではお互いに最高の笑顔を見せていた。

石井は２点リードの九回から登板。先頭の中村はフォークで空振り三振。さらにファビアンも空振り三振とし、テンポ良く２死までこぎ着けた。だが、小園には中前打を浴びた。それでも末包は空振り三振とし、無失点に抑えた。

これで歴代１位だった現監督・藤川球児の記録を抜き去り、３９試合連続無失点を達成。セ・リーグ新記録を樹立した。

さらに平良海馬（西武）が２１年に記録したプロ野球記録にも並び、プロ野球新記録となる４０試合連続無失点に王手とした。

石井は「投げてる時にはそんなこと思ってなかったですけど、監督と写真を撮らせてもらって実感が湧いてきました。監督からは『おめでとう。まだ先があるから、これからも頼むな』と言ってもらいました」と語った。