Ì¡²è²È¤Ç·Ý¿Í¡¡Âç¥Ò¥Ã¥ÈÌ¡²è¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¡¡¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤¿Âç¿Íµ¤·Ý¿Í¡Ö¿©¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ä¡×
¡¡Ì¡²è²È¤Ç¡¢³¨ËÜºî²È¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÅÄÃæ¸÷¡Ê43¡Ë¤¬12Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖEXITV¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë1¡¦55¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÂåÉ½ºî¤Ç¤¢¤ë¿Íµ¤¥®¥ã¥°Ì¡²è¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó»³ºê¥·¥²¥ë¡×¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢FOD SHORT¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó»³ºê¥·¥²¥ë¡×¤ÈÆÃ½¸¡£¼ç±é¤Î»³ºê¥·¥²¥ë¤ò±é¤¸¤ë¸Å²°Ï¤ÉÒ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸¶ºî¤ÎÅÄÃæ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Æ±ºî¤Ï2013Ç¯º¢¤«¤é¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç1¥³¥ÞÌ¡²è¤È¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¥Í¥¿¤Î1¤Ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤¬¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿Íµ¤¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤Ï¡Ö²¿¤«À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¸µ¤Ë¤Ê¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤«¡¢·ë¹½Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¦¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¹ß¤ê¤Æ¤âÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤«¤é1»þ´Ö¹Í¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥Í¥¿¤ò²¿ËÜ¤«¡ÊÉÁ¤¯¡Ë¡×¤È¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â·Ý¿Í¤Î¥Í¥¿¤Î¹Í¤¨Êý¤ÈÆ±¤¸¤È¼çÄ¥¡£·ó¶áÂç¼ù¤â¡Ö¤³¤Î»³ºê¥·¥²¥ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Î¥Ü¥±¤òÂç´îÍø¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢·ó¶á¤Ï¡Ö¡ÊSNS¤Ç¡Ë³¨¤Ç¥Ð¥º¤êÂ³¤±¤Æ¤ëÌ¡²è¤Î¸µÁÄ¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£Åö»þ¤¿¤Ö¤ó¤¢¤ó¤Þ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÅÄÃæ¤â¡Ö¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡£
¡¡¡Ö»³ºê¥·¥²¥ë¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËôµÈ¤µ¤ó¤Ë¡ÈÆÃµ»¿¤Ð¤·¤È¤¤¤¿Êý¤¬¤¨¤¨¤è¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¿©¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¡£¤Ç¡¢ËÍ¡¢Èþ½Ñ¤ÎÂç³Ø¤òÃæÂà¤·¤ÆµÈËÜ¶½¶È¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È³¨¤¬ÉÁ¤±¤ë¤ó¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢³¨ÉÁ¤¤Þ¤¹¤ï¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ô¡¼¥¹¡×ËôµÈÄ¾¼ù¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤½¤ÎÂç´îÍø¤Î²óÅú¤Î³¨¤òÉÁ¤¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¾å¤²¤Æ¡£Åö»þ¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë1Ëç¤·¤«Å½¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é°ì¥³¥ÞÌ¡²è¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÊý¤Ë¡È¤Ê¤ó¤«¹Ê¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤«¥®¥ã¥ë¤È¤«¹Ê¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¤¢¡¢¤¸¤ã¤¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÃÂÀ¸½Ö´Ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£