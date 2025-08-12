明日の株式相場に向けて＝ＳＢＧの爆速人気はＡＩ大相場の再来か
３連休明けとなった１２日の東京株式市場は日経平均株価が前営業日比８９７円高の４万２７１８円と大幅高で５連騰を記録した。昨年７月１１日につけた史上最高値４万２２２４円を全く逡巡することなく上抜き、そのまま４万３０００円まであと１円、厳密にはあと２９銭に迫る場面すらあった。いうまでもなくＴＯＰＩＸの方は連日の最高値更新である。誰もが予想し得なかった怒涛の買い攻勢が東京市場を舞台に繰り広げられている。市場では「４万２０００円のコールオプションの商いが突出しており、このラインが売り方と買い方の要衝ともなっていたが、コールの売りに全体重を乗せていた売り方にとっては堪らない展開」（中堅証券ストラテジスト）という。
もとより日経平均は前週末までの４営業日で１５００円以上の上昇をみせており、きょうは前日の米国株が軟調だったこともあって、上値を積極的に買い進む動きは限定的であろうというのが、大方の市場関係者の見方だった。日本時間今晩に発表される７月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を前に見切り発車的な買いが入りにくいという思惑もあったと思われる。ところが、そうした常識的な思考プロセスは今の株式市場にとって嘲笑の対象でしかない。問答無用の買いが流入するなか、一時１２００円近い上昇で最高値を大幅更新した。こうした現状を鑑（かんが）みると、米関税政策を巡る不透明感や景気減速及びインフレ再燃への警戒感、国内政局の行方など、それらは後講釈に使われるだけで、実際にマーケットはこれっぽっちも気にしていないというような状況が映し出されている。
甚だバブルチックであることは言わずもがな、である。今はリスクが現実化していないが、それは、“今のところ”というべきで、“これからも”ということではない。当欄で主張しているようにキャッシュポジションを高めに設定して機動的な売買で対応するというスタンス自体に問題があるとはいえない。機会損失を恐れて前のめりに投資すると、どこかで足をすくわれる。外部環境から株高を肯定できる材料がなくても株価は需給主導で騰がることを投資家は目の当たりにしているが、需給の歯車はどこかで逆回転する瞬間が来る。これがファンダメンタルズに視点を置いて上昇する相場との違いである。例えば日経平均のＰＥＲが既に１７倍台まで上昇しているが、これは明らかにイレギュラーで、バリュエーションの調整圧力を無視し続けることは困難である。言い換えれば企業の一株利益が関税デメリットを織り込み過ぎていて早晩上方修正されるというシナリオが作動しない限り、株価は下方圧力から逃れ続けることは難しい。
とはいえ、回転し続けるコマが止まるのをひたすら指をくわえて待っているというのも賢明ではない。全体の資金の流れを見ながら、実践に重きを置きそれに即した戦略を練っていく。きょうの相場で際立ったのが上場来高値圏を舞うソフトバンクグループ<9984.T>の存在だ。トランプ米政権が打ち出すＡＩの大規模なインフラ整備計画「スターゲート」では主導的な役割を担う。最近になってスターゲートが立ち上げに難航しているという一部報道が取り沙汰されたが、おそらくそこで同社株に空売りを入れた向きが総踏み状態となった結果が、前週末ときょうの株高の原動力となった可能性が高い。売買代金トップで７％近い上昇をみせており、前週末と同様に日経平均寄与度の大きい銘柄として、全体指数の上げを強力に後押しした。
ソフトバンクＧにここから目を瞑って追撃買いを入れるのも一法だが、それはリスク覚悟の選択肢となる。それよりは、ソフトバンクＧはあくまで指標株に位置付けておき、周辺銘柄から出世株候補を探す方が実践的である。ＡＩ関連株の象徴がここまで激しく上昇するということは、ＡＩ関連の中小型株の一角にもその効果が波及する公算が大きく、決算発表後の銘柄をターゲットにノイズに振り回されない好業績株に照準を合わせてみたい。
米エヌビディア＜NVDA＞のエリートパートナーの座を射止めているジーデップ・アドバンス<5885.T>、生成ＡＩチャットで新境地を開拓しているユーザーローカル<3984.T>、ＡＩシステムの開発で先駆する東海ソフト<4430.T>、早くからＡＩ分野を深耕し米マイクロソフト＜MSFT＞が提供する生成ＡＩサービスの導入コンサルでも実績が高いサイオス<3744.T>などに目を向けておきたい。このほか穴株として、ＡＩデータセンター向け発電機用軸受けで需要獲得が期待される大同メタル工業<7245.T>などの好決算も光る。
あすのスケジュールでは、７月の企業物価指数が朝方取引開始前に日銀から開示されるほか、前場取引時間中に５年物国債の入札が行われる。午後３時以降に発表される７月の工作機械受注額にもマーケットの関心が高い。この日はＩＰＯが１社予定されており、東証グロース市場にアクセルスペースホールディングス<402A.T>が新規上場する。国内企業の決算発表ではメタプラネット<3350.T>、アシックス<7936.T>、トライアルホールディングス<141A.T>などに注目度が高い。海外では、タイ中銀が政策金利を発表する。また中国ＩＴ大手のテンセントが４～６月期決算を発表する。（銀）
出所：MINKABU PRESS
もとより日経平均は前週末までの４営業日で１５００円以上の上昇をみせており、きょうは前日の米国株が軟調だったこともあって、上値を積極的に買い進む動きは限定的であろうというのが、大方の市場関係者の見方だった。日本時間今晩に発表される７月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を前に見切り発車的な買いが入りにくいという思惑もあったと思われる。ところが、そうした常識的な思考プロセスは今の株式市場にとって嘲笑の対象でしかない。問答無用の買いが流入するなか、一時１２００円近い上昇で最高値を大幅更新した。こうした現状を鑑（かんが）みると、米関税政策を巡る不透明感や景気減速及びインフレ再燃への警戒感、国内政局の行方など、それらは後講釈に使われるだけで、実際にマーケットはこれっぽっちも気にしていないというような状況が映し出されている。
甚だバブルチックであることは言わずもがな、である。今はリスクが現実化していないが、それは、“今のところ”というべきで、“これからも”ということではない。当欄で主張しているようにキャッシュポジションを高めに設定して機動的な売買で対応するというスタンス自体に問題があるとはいえない。機会損失を恐れて前のめりに投資すると、どこかで足をすくわれる。外部環境から株高を肯定できる材料がなくても株価は需給主導で騰がることを投資家は目の当たりにしているが、需給の歯車はどこかで逆回転する瞬間が来る。これがファンダメンタルズに視点を置いて上昇する相場との違いである。例えば日経平均のＰＥＲが既に１７倍台まで上昇しているが、これは明らかにイレギュラーで、バリュエーションの調整圧力を無視し続けることは困難である。言い換えれば企業の一株利益が関税デメリットを織り込み過ぎていて早晩上方修正されるというシナリオが作動しない限り、株価は下方圧力から逃れ続けることは難しい。
とはいえ、回転し続けるコマが止まるのをひたすら指をくわえて待っているというのも賢明ではない。全体の資金の流れを見ながら、実践に重きを置きそれに即した戦略を練っていく。きょうの相場で際立ったのが上場来高値圏を舞うソフトバンクグループ<9984.T>の存在だ。トランプ米政権が打ち出すＡＩの大規模なインフラ整備計画「スターゲート」では主導的な役割を担う。最近になってスターゲートが立ち上げに難航しているという一部報道が取り沙汰されたが、おそらくそこで同社株に空売りを入れた向きが総踏み状態となった結果が、前週末ときょうの株高の原動力となった可能性が高い。売買代金トップで７％近い上昇をみせており、前週末と同様に日経平均寄与度の大きい銘柄として、全体指数の上げを強力に後押しした。
ソフトバンクＧにここから目を瞑って追撃買いを入れるのも一法だが、それはリスク覚悟の選択肢となる。それよりは、ソフトバンクＧはあくまで指標株に位置付けておき、周辺銘柄から出世株候補を探す方が実践的である。ＡＩ関連株の象徴がここまで激しく上昇するということは、ＡＩ関連の中小型株の一角にもその効果が波及する公算が大きく、決算発表後の銘柄をターゲットにノイズに振り回されない好業績株に照準を合わせてみたい。
米エヌビディア＜NVDA＞のエリートパートナーの座を射止めているジーデップ・アドバンス<5885.T>、生成ＡＩチャットで新境地を開拓しているユーザーローカル<3984.T>、ＡＩシステムの開発で先駆する東海ソフト<4430.T>、早くからＡＩ分野を深耕し米マイクロソフト＜MSFT＞が提供する生成ＡＩサービスの導入コンサルでも実績が高いサイオス<3744.T>などに目を向けておきたい。このほか穴株として、ＡＩデータセンター向け発電機用軸受けで需要獲得が期待される大同メタル工業<7245.T>などの好決算も光る。
あすのスケジュールでは、７月の企業物価指数が朝方取引開始前に日銀から開示されるほか、前場取引時間中に５年物国債の入札が行われる。午後３時以降に発表される７月の工作機械受注額にもマーケットの関心が高い。この日はＩＰＯが１社予定されており、東証グロース市場にアクセルスペースホールディングス<402A.T>が新規上場する。国内企業の決算発表ではメタプラネット<3350.T>、アシックス<7936.T>、トライアルホールディングス<141A.T>などに注目度が高い。海外では、タイ中銀が政策金利を発表する。また中国ＩＴ大手のテンセントが４～６月期決算を発表する。（銀）
出所：MINKABU PRESS