● DeNA 3 − 4 巨人 ○

＜18回戦・横浜＞

9日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター DeNA−巨人』でゲスト解説を務めた内川聖一氏が、DeNA・梶原昂希について言及した。

梶原は昨季91試合に出場して打率.292をマークし、今季はレギュラー定着が期待されたが、状態が上がらず試合前まで打率.246。同日の巨人戦に『1番・センター』で出場した梶原は、0−0の3回一死三塁の第2打席、又木鉄平が1ボール2ストライクから投じた5球目のストレートをセンターフェンス直撃の適時三塁打。

内川氏は「梶原選手というのは長打力もありますし、足も速いですから、走攻守三拍子のバランスというところで、本当に魅力的な選手だと思いますね」と絶賛した。梶原は続く蝦名達夫の浅いライトフライで2点目のホームを踏んだ。内川氏は「丸選手が捕った感じはどうかなという感じではありましたけど、梶原選手のスピードは魅力的ですね」と評価した。

ただ、守備では2−0の4回二死二塁で岸田行倫の放ったセンター前の打球を処理し、ホームへ送球するも大暴投。打者走者の岸田を二塁へ進めてしまった。

この守備に内川氏は「セーフになるのは仕方がないんですけど、低いボールを投げることによって、バッターランナーがセカンドに行くことを阻止できますから、今ので一つ進めるというところは、ベイスターズとしてはいけないプレーだったと思います。状況判断というところでは1点が入った時点で1点勝っていますから、こういうところで（打者走者を一塁で）止める必要があったと思いますね」と苦言を呈した。

（ニッポン放送ショウアップナイター）