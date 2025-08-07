ソフトバンクが「ワイモバイル→ソフトバンクのりかえ特典＋」や「ソフトバンク番号移行特典」、「契約事務手数料特典」を8月20日に提供開始
|Y!mobileからSoftBankへののりかえの特典が8月20日に刷新！
ソフトバンクは6日、適用条件を満たした上で携帯電話サービス「Y!mobile」から「SoftBank」に乗り換え（以下、番号移行）をした場合を対象に新たなキャンペーン「ワイモバイル→ソフトバンクのりかえ特典＋」および「ソフトバンク番号移行特典（PayPayポイント）」、「契約事務手数料特典（PayPayカード割加入）」の提供を2025年8月20日（水）に開始するとお知らせしています。
ワイモバイル→ソフトバンクのりかえ特典＋はこれまでのワイモバイル→ソフトバンクのりかえ特典と同様にY!mobileからSoftBankへ番号移行をする際に対象の料金プランに加入することが条件となっており、特典は新たにそれらのプランの定額料から12カ月間に渡って毎月2,750円（金額はすべて税込）が割り引かれます。なお、その他の条件としては番号移行の完了日がY!mobileの回線の契約日から1年経過をしていることに加え、対象回線が個人名義による契約であることとなっています。
またソフトバンク番号移行特典（PayPayポイント）はブランド間の番号移行が完了日の属する請求月の翌請求締め日に「PayPayカード割」が適用され、料金プラン「ペイトク50」もしくは「ペイトク無制限」に加入している場合に店頭での手続きでは3,850円相当、Webでの手続きでは2,750円相当のPayPayポイントを付与され、契約事務手数料特典（PayPayカード割加入）は対象の手続きを行った日が属する請求月の翌請求締め日に「PayPayカード割」が適用されている場合に1,100円相当のPayPayポイントが付与されます。
これにより、Y!mobileからSoftBankへの番号移行の際に8月20日以降は店頭では4,950円、Webでは3,850円の手数料がかかりますが、各特典によってペイトク無制限またはペイトク50に加入した場合は0円、それ以外の料金プランの場合は店頭では3,850円、Webでは2,750円となります。その他、ソフトバンクではSoftBankにおいて8月20日より新たな販売施策「新トクするサポート＋」が提供開始され、既存の「新トクするサポート」のプレミアム・バリュー・スタンダードが1本化されてよりわかりやすくなるとしています。
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・「ワイモバイル→ソフトバンクのりかえ特典＋」 提供開始のご案内 | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
・各種手数料などの改定について | 企業・IR | ソフトバンク
・ワイモバイル→ソフトバンクのりかえ特典 | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク