三茶で昼飲みするならここ！ 小宮山雄飛が通う、大人な雰囲気の心地よい空間で過ごす「玄そば 東風」

酒場にも精通し、音楽界の食通としても知られる“グルメ番長”小宮山雄飛さんが教える、昼からお酒を楽しめる店を紹介する連載。まだ明るい時間から飲みはじめ、ランチやおいしいアテを食するのは至福のひととき。一軒だけにとどまらず、また一軒とついはしご酒をしたくなる名店を、編集部おすすめの店、食べログでの人気店とともに3軒教えます。連載第6回は、魅力的な飲食店が多い三軒茶屋で昼から酔いしれます。

小宮山雄飛

1973年原宿生まれ原宿育ち。ホフディランのVo&Key。音楽界のグルメ番長の異名を持つ。特にカレー好きとして知られ、著書に「カレー粉・スパイスではじめる 旨い! 家カレー」(朝日新聞出版)、「簡単!ヘルシー!まいにちカレー」(主婦と生活社)などがある。2018年に日本初のレモンライス専門店「Lemon Rice TOKYO」を渋谷にオープン(現在はEC、イベント出店限定)。渋谷区初のCEO(chief eat officer)を務める。

【小宮山さんおすすめの店】玄そば 東風

雰囲気の良い外観

今回、小宮山さんが紹介する店は、三軒茶屋にある知る人ぞ知る手打ちそば店。いわゆるメインの飲み屋エリアの賑やかで雑多な中心から少し離れた住宅街にあり、大人がゆっくりと過ごせる雰囲気も魅力。パーキングも1台完備されアクセスもいい。趣味が高じてそば作りにハマってしまった小宮山さんが推す名店で、昼飲みがスタート!

3代目主人が営む、モダンな空間でいただく老舗のそばとは?

落ち着いた店内

そばにはこだわりが強い小宮山さんが、休みの日にちょっと昼飲みしたくて見つけたこちらのお店は、1951年創業の老舗そば屋。創業時は「増田屋」として近所に愛される店だったが、現・主人である3代目の平澤秀幸さんが、脱サラ後に亀有「吟八亭やざ和」で修業しつつ家業を継ぎ、2005年「玄そば 東風」として新たにスタートさせた。

創業当初の屋号と年号が、壁に刻まれている。インテリアの細部に、さりげなく老舗の名残を感じられる

産地農家から厳選したそばの実を、一年分地下の貯蔵庫に保管し、使う分を脱皮して製粉し、すべての工程を主人が手掛ける本格的な“玄そば”からの自家製粉のそばが味わえるとあり、人気を博している。

気の利いた“そば前”をつまみながらゆるり晩酌を

「駅から少し離れているけれど、近隣の方たちやハイクラスな大人たちで賑わう客層がよく、モダンでシックな雰囲気が心地よい素敵なお店。ある意味三茶っぽくなくて落ち着いている、しっとり昼飲みに最適です」と小宮山さん。

そば前でまずは一杯

「馳走三点盛り」1,000円

まずビールとともに頼みたい、うるめ、豆腐よう、板わさの盛り合わせ。ちょうどいい量と最高の味わいに、酒が進まないわけがない。

つい昼飲みに通いたくなる、しゃれた料理の数々

「合鴨のガレット」1,100円

合鴨のロース煮、大葉、白髪ねぎ、甘辛い江戸甘味噌をベースにそばの汁で伸ばしたそば味噌を、そば粉と水のみを使用した生地で包んだ一品。

フィンガーフードのように食べやすいそばガレットをガブリ!

「まるで北京ダックで、ビールに合うっ! めちゃくちゃおいしいです!」

と小宮山さんも絶賛。1人でも、2人でシェアでもちょうどいいサイズ感のポーション。

揚げたての天ぷらを気軽に!も叶うのがそば屋の醍醐味

「海老の天だね」1,550円

海老2匹、野菜天5種の贅沢な盛り合わせ。この日は、パプリカ、モロッコいんげん、なす、さつまいも、舞茸。できたての天ぷらはシンプルに藻塩とともに。

「田从(たびと)」900円

「飲み慣れた方には、酸味と辛口なキレのあるこちらがオススメです」と店主セレクトの一杯は、秋田の純米山廃仕込み。料理に合う、各地から選りすぐった地酒がたくさん揃う。

いろいろな地酒を試してみたい

冷えたビールを飲み終えたら、日本酒へシフトする小宮山さん。「しゃれたそば前の

つまみが多いから、ゆっくりとお酒を楽しめるのがいい。以前伺ったときは『苺とルッコラのサラダ』があったりと、普通のおそば屋さんにはないようなちょっと珍しいメニューがあるのがいいですね」

そば前と楽しむ日本酒

「天ぷらは本格的な店より、おそば屋さんで気軽に食べられるのも好きで。彩りも鮮やかでバランスが素晴らしい。僕はそばを食べる前にしっかり飲み終わりたいので、日本酒を1〜2合飲んだら、メインのおそばを嗜みます」。安心してゆっくりと大人がくつろげる、本格的なそば前とお酒のラインアップが豊富なのが、昼飲みしたい人にはありがたい。

ひんやりとした喉ごしのよさと深みのある汁が行き交う「もずくそば」

「冷たいもずくそば」1,400円

いよいよ昼飲みもラストスパート! メインのそばは、さっぱりとしたもずくが絡む冷やしをチョイス。手打ちされた細めの二八そばには、しっかりとした沖縄もずくと、サクサクとした食感がいい揚げ玉と白きくらげ、爽やかな茗荷が添えられ、砂糖を溶かす分だけ、少量の醤油を加熱して砂糖を溶かし、残りの醤油、みりんを加え、全体を混ぜ合わせる半生がえしと、鯖節と宗田節ベースの出汁が、最高の味わいを奏でる。

打ち場

客席からも少し見える「打ち場」で、そばはすべて手作りされる。

そばはすべてここで手作り

この日は、顔が見えるお付き合いを続けてきた農家から直送される、埼玉県三芳産と千葉県成田産をブレンドした新そばを使用。使う分だけの玄そばを脱皮して石臼で製粉したものを、毎日2キロほど手打ちする二八そばに、ファンも多い。

すっきりとした冷たいそば

「そばは茹で上がった瞬間から劣化してしまうから、出てきた瞬間に食べます」と語る小宮山さん。そばの風味を最大限に味わうために、一緒にお酒は飲まないそう。そば前でお酒を嗜み、そばが来たらパパッとスピードよく食べてサッと帰るのが、小宮山さん流の“そば屋の法則”。「細めのそばは食べやすく、作る直前に薄削りして煮出すフレッシュな出汁は、最後まで飲み干したくなるほどおいしいです」と、底が見えるまで完食。

そばは〆として。風味を最大限に味わう

「昼飲みや一人飲みは、今後“そば飲み”ブームが来ると思うんですよね。居酒屋で昼間に1人はハードル高いし、ラーメン&ビールより罪悪感もない、“そば昼飲み”って最高だし許される感じがしませんか? 前菜で飲んで、おそばで〆て長居せずにサッと帰るのは、どこか上品で大人でむしろカッコいい! おそばを入り口にして、昼飲みデビューするのもありだと思います。“本格的なそばを食べる”という明確な目的があるからこそ、そばの前に飲んでいるだけ、と免罪符感も(笑)。こちらはデートや家族使いにもいいし、お酒が飲めない人と来ても融通がきく、それぞれのペースで楽しめるいいお店です」

もうちょい飲みたい! 2軒目に行く【編集部おすすめの店】食堂かど。

肉焼売 写真:お店から

酒好きだけでなく、子供連れファミリーやご年配、お酒が飲めない方もみんなが楽しめる“人が繋がる酒場”がコンセプトのアイコン食堂。茶沢通りから少し入った住宅地の角地にある人気店は、飲食店を多数手掛ける「マルコ」系列。土日祝の昼は「夜メニュー」の営業なので、人気の「黄金生姜とベーコンのポテサラ」(880円)、しっかりとした肉感の名物「肉焼売」(3個1,180円)、「炙り明太子の燻製」(780円)、「うずら卵のラー油漬け」(780円)などを肴にしつつ昼飲みしたい。晴れた日には、縁側のような外の席が特等席だ。

深酒覚悟のはしご酒〆は【食べログで人気の店】鶴橋串焼 松よし 三軒茶屋店

串3種 写真:お店から

焼肉ホルモンの聖地であり、関西随一のコリアンタウン“鶴橋”の屋台で生まれた人気店「松よし」が、“三茶”でカジュアルに楽しめるとあり昼飲みにもオススメ。門外不出の秘伝のタレを使用する焼肉ホルモンは、串で食べやすく、特選レバテキ、トロトロゆで豚足、もつ煮込みなどの名物メニューや、新鮮なホルモン刺しも見逃せない。平日限定「せんべろセット(2品1ドリンク付き1,000円)」や、18時まで限定(または21時以降)のもつ煮、白菜キムチ、串3種プラス1時間飲み放題の「サクのみセット2,500円」がお得! サクッと心置きなく飲みたい人にも優しいお店。

