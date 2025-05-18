¥Ý¥ë¥·¥§¤¬ÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿£¶¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©¡¡¡ÖµÛµ¤¡¦°µ½Ì¡¦ÇúÈ¯¡¦ÇÓµ¤¡×°Ê³°¤Ë²¿¤Î£²¹©Äø¤¬É¬Í×??
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¥Ý¥ë¥·¥§¤¬6¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢£2²ó¤ÎÇ³¾Æ¹ÔÄø¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë³×¿·Åª¹½Â¤¤¬Ç®¸úÎ¨¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë
¢£e-fuel¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë
£¶¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê»ÅÁÈ¤ß¡©
¡¡ºòÇ¯¤Î½©¸ý¡¢°ìÉô¤Î³°¹ñ»ï¤¬ÃåÌÜ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆâÍÆ¤òÍ×Ìó¤¹¤ë¤È¡Ö¥Ý¥ë¥·¥§¡¢6¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÆÃµö¤ò¼èÆÀ¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Îµ»ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡6¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡©¡¡¤Ê¤ó¤Î¤³¤Ã¤Á¤ã¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬µ¶¤é¤¶¤ë»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë¶½Ì£¤ò¤Ò¤«¤ì¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ý¥ë¥·¥§AG¤«¤é¾ÜºÙ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¤Î¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢È½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢6¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ç°ì½ä¤¹¤ëÆâÇ³µ¡´Ø¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢²æ¡¹¤¬ÃÎ¤ëÆâÇ³µ¡´Ø¤Ï¡¢µÛµ¤¢ª°µ½Ì¢ªÇúÈ¯¡ÊÇ³¾Æ¡Ë¢ªÇÓµ¤¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤ÎÇ³¾ÆºîÍÑ¤¬À®Î©¤¹¤ë4¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡Ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ê¥¯¥é¥ó¥¯¥·¥ã¥Õ¥È2²óÅ¾¡á720ÅÙ¡Ë¤È¡¢¥Ô¥¹¥È¥ó¾å¾º»þ¤ËµÛµ¤¤È°µ½Ì¡¢¥Ô¥¹¥È¥ó²¼¹ß»þ¤ËÇúÈ¯¡ÊÇ³¾Æ¡Ë¤ÈÇÓµ¤¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¦2¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡Ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ê¥¯¥é¥ó¥¯¥·¥ã¥Õ¥È1²óÅ¾¡á360ÅÙ¡Ë¤Î2¥¿¥¤¥×¤À¤±¤À¤¬¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¤¬¿·¤¿¤ËÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï6¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡Ê¥¯¥é¥ó¥¯¥·¥ã¥Õ¥È3²óÅ¾¡á1080ÅÙ¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶õµ¤¤ÈÇ³ÎÁ¤òº®¹ç¡¢¤½¤ì¤ËÃå²Ð¤·¤Æ²óÅ¾ÎÏ¤òÆÀ¤ëÆâÇ³µ¡´Ø¤Î¹ÔÄø¤ò¸«¤ë¤È¡¢4¥µ¥¤¥¯¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î³Æ¹ÔÄø¤¬¹Ô¤¦Æ°¤¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ï¼±Åª¤Ë¤Ï¡¢µÛµ¤¢ª°µ½Ì¢ªÇúÈ¯¢ªÇÓµ¤°Ê³°¤Ë²¿¤«É¬Í×¤Ê¹ÔÄø¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¥Ý¥ë¥·¥§¤Î6¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ï¡¢µÛµ¤¢ª°µ½Ì¢ªÇúÈ¯¢ª°µ½Ì¢ªÇúÈ¯¢ªÇÓµ¤¤Î³Æ¹ÔÄø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®Î©¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»×¤ï¤º¡¢¡Ö¥¨¥Ã¡×¤Èµ¿Ìä¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤À¡£ºÇ½é¤Î°µ½Ì¢ªÇúÈ¯¤ÎÆ°¤¤«¤é¤¹¤°¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î°µ½Ì¢ªÇúÈ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¹ÔÄø¹½À®¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÆ°ºî¤ÎÆâÍÆ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢1ÅÙÌÜ¤ÎÇ³¾Æ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿Ç³¾Æ¥¬¥¹¤ÎÇÓµ¤¤È¡¢¿·¤¿¤ËÇ³¾Æ¤¹¤ë¶õµ¤¡ÊµÛµ¤¡Ë¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÆ°¤¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ô¥¹¥È¥ó¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆµÛÇÓµ¤¥Ð¥ë¥Ö¤ò³«ÊÄ¤µ¤»¤ë4¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ç¤Ï¡¢6¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î2²óÌÜ¤Î°µ½Ì¢ªÇúÈ¯¹ÔÄø¤ÎÀ®Î©¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡1²óÌÜ¤ÎÇ³¾ÆºîÍÑ¤Ç¡¢¥·¥ê¥ó¥À¡¼Æâ¤Î»ÀÁÇ¤Ï³§Ìµ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤·Á°¤ÎÇ³ÎÁ¶¡µëÊý¼°¡¢¥¥ã¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ä´ÖÀÜÊ®¼Í¤Î¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢µÛµ¤¥Ð¥ë¥Ö¤¬³«¤¯¤³¤È¤ÇÇ³ÎÁ¤È¶õµ¤¤Îº®¹çµ¤¤ò¥·¥ê¥ó¥À¡¼Æâ¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2ÅÙÌÜ¤Î°µ½Ì¹ÔÄø¤Ç¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éµÛµ¤¥Ð¥ë¥Ö¤¬ÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áº®¹çµ¤¤Î¼è¤êÆþ¤ì¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥·¥ê¥ó¥À¡¼Æâ¤Ë¤ÏÇ³¾Æ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÇ³ÎÁ¡¿¶õµ¤¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÄ¾ÀÜÊ®¼Í¤Î¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¤¤¤¨¡¢µÛµ¤¥Ð¥ë¥Ö¤Î³«ÊÄ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÇ³ÎÁ¤Î¶¡µë¤Ï¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢µÛµ¤¥Ð¥ë¥Ö¤¬ÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¶õµ¤¡Ê»ÀÁÇ¡Ë¤Î¼è¤êÆþ¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç³ÎÁ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤âÇ³¾Æ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÇ³¾Æ¹ÔÄø¤ÎÀ®Î©¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬¥Ý¥ë¥·¥§¤ÎÆÃµö¤Î°ÕÌ£¡¢¿¿²Á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤Þ¤º¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¤Î6¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ï²ÄÊÑ¥¹¥È¥í¡¼¥¯¹½Â¤¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1ÅÙÌÜ¤Î°µ½Ì¡¿ÇúÈ¯¡ÊÇ³¾Æ¡Ë¹ÔÄø¤È2ÅÙÌÜ¤Î°µ½Ì¡¿ÇúÈ¯¡ÊÇ³¾Æ¡Ë¹ÔÄø¤È¤Ç¡¢¥Ô¥¹¥È¥ó¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤¬°Û¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¡£
Ç®¸úÎ¨¤ò¾å¤²e-fuel¤òÍÑ¤¤¤ÆÆâÇ³µ¡´Ø¤ÎÉü¸¢¤ò¿Þ¤ë¤«
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¿¿°Õ¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤é¥·¥ê¥ó¥À¡¼²¼Éô¤Ë¡¢¥·¥ê¥ó¥À¡¼¤Î±ß¼þ¤Ë±è¤Ã¤ÆÊ£¿ô¤ÎµÛµ¤¥Ý¡¼¥È¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¥Ô¥¹¥È¥ó¥È¥Ã¥×¤¬±ß¼þ¾å¤Î¥Ý¡¼¥È°ÌÃÖ¤è¤ê²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎµÛµ¤¥Ý¡¼¥È¤«¤é¶õµ¤¤ÎÆ³Æþ¤¬¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Âçµ¤°µ¤À¤±¤Ç¤Ï¶õµ¤¤ÎÆ³Æþ¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¡£¤½¤³¤Ç°ÒÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Î¤¬²áµëµ¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£²áµëµ¡¤Ç°µ½Ì¤µ¤ì¤¿¶õµ¤¤¬¥Ý¡¼¥È¤«¤é¥·¥ê¥ó¥À¡¼Æâ¤Ë°µÁ÷¤µ¤ì¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç½¼Å¶¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï¿äÂ¬¤À¤¬¡¢¥Ô¥¹¥È¥ó¾å¾º²áÄø¤Î¤¢¤ëÃÊ³¬¤Þ¤Ç¥·¥ê¥ó¥À¡¼¥Ø¥Ã¥É¤ÎÇÓµ¤¥Ð¥ë¥Ö¤¬³«¤¡¢Ç³¾Æ¥¬¥¹¤òÇÓ½Ð¡£²Ã°µ¤µ¤ì¤Æ¥·¥ê¥ó¥À¡¼²¼Éô¤Î¥Ý¡¼¥È¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¶õµ¤¤¬¡¢¥·¥ê¥ó¥À¡¼²¼Êý¤«¤éÇ³¾Æ¥¬¥¹¤ò²¡¤·½Ð¤¹¸ú²Ì¤ò¸«±Û¤·¤¿Êý¼°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£Ç³¾Æ¥¬¥¹¤ò¥·¥ê¥ó¥À¡¼Æâ¤ËºÆÆ³Æþ¤·¤ÆÇ³¤ä¤¹¹Í¤¨Êý¤ÏEGR¤ÈÆ±¤¸¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤éÍðË½¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤·¤«¤·¡¢Ç®¸úÎ¨¤Ï³Î¼Â¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤â¿äÂ¬¤À¤¬¡¢¥Ý¥ë¥·¥§6¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡¢Ç®¸úÎ¨¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£´ÊÃ±¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢Ç³¤ä¤·¤¿Ç³ÎÁ¤«¤é¤É¤ì¤À¤±¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤¬Ç®¸úÎ¨¤Ç¡¢Ç®¸úÎ¨¤¬¹â¤¤¤Û¤É¥¯¥ë¥Þ¤òÁö¤é¤»¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤ÊÇ³ÎÁÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾ÃÈñÇ³ÎÁ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÇÓ½Ð¤¹¤ëÆó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÎÌ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ï¤³¤³¤«¤é¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤ª¤ê²½ÀÐÇ³ÎÁ¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤«¤ËÇ®¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¤¿6¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÇÓ½Ð¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»þÂå¤ËµÕ¹Ô¤¹¤ë¤Î¤¬ÆâÇ³µ¡´Ø¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÇÓ½Ð¤òÄã¸º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëEV¤ÎÉáµÚ¤¬µÞ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢2023Ç¯3·î¡¢À¤³¦¤ËÀè¶î¤±¥É¥¤¥Ä¹ñ²ñ¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤Ëe-fuel¡Ê¹çÀ®Ç³ÎÁ¡Ë¤ò»È¤¦ÆâÇ³µ¡´Ø¼Ö¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆâÇ³µ¡´Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î°ìÈ¯ÂçµÕÅ¾¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡e-fuel¤Ï¡¢ÃºÁÇ¤È¿åÁÇ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ³ÎÁ¤òºî¤ê½Ð¤¹ÊýË¡¤Ç¡¢ÃºÁÇ¤ÏÂçµ¤Ãæ¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇ¤ò¸¶ºàÎÁ¤È¤¹¤ë¡£ÃºÁÇ¤òÂçµ¤Ãæ¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¡¢Ç³¾Æ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¤ÓÂçµ¤Ãæ¤ËÊü½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âçµ¤Ãæ¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇ¤ÎÎÌ¤ÏÁý¤¨¤â¤»¤º¸º¤ê¤â¤»¤º¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏµå´Ä¶¤ÎÇË²õ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¡¢e-fuel¤ò»È¤¦ÆâÇ³µ¡´Ø¼Ö¤Ï¡¢Æó»À²½ÃºÁÇÇÓ½Ð¤ÎÅÀ¤ÇEV¤ÈÆ±¤¸¾ò·ï¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ý¥ë¥·¥§¤Ï¡¢e-fuel¤Ë¤è¤ëÆâÇ³µ¡´Ø¼Ö¤¬¼Ò²ñÅª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ëÎ©¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿·¤¿¤ËÆâÇ³µ¡´Ø¤ÎÆÃµö¤ò½Ð´ê¡¢¼èÆÀ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼ÂºÝ¤ÎÀÇ½¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¤Ë´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¿·¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¥Ê¥ó¥È¡¦¥Ý¥ë¥·¥§¤Îºî¤Ã¤¿1¹æ¼Ö¤ÏÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£100Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤ËÌµ¸ø³²¼Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ý¥ë¥·¥§¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÆâÇ³µ¡´Ø¼Ö¤ÇÌµ¸ø³²¼Ö¤ÎÀèÆ¬¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥â¡¼¥¿¡¼¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¡¢¹âÀÇ½¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¥Ý¥ë¥·¥§¤À¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¥â¡¼¥¿¥ê¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤â¡¢Âè°ìµé¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤»¤ëÆÃµö¤Î¼èÆÀ·à¤À¤Ã¤¿¡£