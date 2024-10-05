³®ÀûÌç¾Þ¤Î¡Ö²áµî20Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Î·ìÅý¡×¤«¤é¤ï¤«¤ëÁÀ¤¤ÌÜ¡¡ÆüËÜÇÏ¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤ÎÁêÀ¤Ï¡©
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î£¶Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Ç£³ºÐ°Ê¾åÇÏ¤Ë¤è¤ë£Çµ³®ÀûÌç¾Þ¡Ê¼Ç2400£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¤³¤Î°ìÀï¡£º£Ç¯¤ÏÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤ÎÈá´êÃ£À®¤Ø¡¢¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤¬ºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¤È¤È¤â¤Ë»²Àï¡£ÉðËµ³¼ê¤Ï°¦¹ñ¤Î£Ê¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó±¹¼Ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥ê¥Õ¥¡¡¼¤Ëµ³¾è¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ìÅýÅª»ëÅÀ¤«¤é¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÀê¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£ÊÌÉ½¤Ë¡Ö²áµî20Ç¯¤Î³®ÀûÌç¾Þ¾¡¤ÁÇÏ¤Î·ìÅý¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÇÉ½¤·¤¿¤Î¤¬¥µ¥É¥é¡¼¥º¥¦¥§¥ë¥º·Ï¤Ç¡¢Ä¾¶á12Ç¯¤Ç10¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÄ¾·Ï¤¬20Ç¯¤Ç11¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Êì¤ÎÉã¤ò¸«¤Æ¤â¡¢£´Æ¬¤¬¤³¤Î·ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¤âÊì¤ÎÉã¤â¤³¤Î·ÏÅý¤Ç¤¢¤ë¥¨¥Í¥¤¥Ö¥ë¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢20Æ¬¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Î¤¦¤Á13Æ¬¤¬¤³¤Î·ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¿å¿§¤ÇÉ½¤·¤¿¥À¥ó¥Á¥Ò¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢²áµî20Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Ç£´Æ¬¤¬Ä¾·Ï¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë£´Æ¬¤¬Êì¤ÎÉã¤Ë¤½¤Î·ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³®ÀûÌç¾ÞÇÏ¤Î·ìÅý¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥µ¥É¥é¡¼¥º¥¦¥§¥ë¥º¤È¥À¥ó¥Á¥Ò¤¬½ÅÍ×¤Ê·ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î½ÐÁöÇÏ¤Î·ìÅý¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£ºÇÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢²áµî12Ç¯¤Ç10¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥É¥é¡¼¥º¥¦¥§¥ë¥º·Ï¤À¤í¤¦¡£º£Ç¯¤Î½ÐÁöÇÏ¤Ï£¶Æ¬¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤«¤Ê¤ê¹Ê¤é¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·ìÅýÉ½¤Î±ü¤Î·ì¤âÁí¹ç¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢É®¼Ô¤¬ËÜÌ¿¤Ë¿ä¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¥í¥¹¥¢¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ê²´£³ºÐ¡¢°¦¡¦£Á.¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó±¹¼Ë¡Ë¤À¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤Ïº£Ç¯¤Î£Çµ°¦¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤Ç¡¢Á°Áö¤Î£Çµ°¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó£Ó¤Ç¤Ï¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤ËÂ³¤¯£´Ãå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤³¤ËÎ×¤à¡£Éã¤Ï±Ñ¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò¾¡¤Ã¤¿¥¥ã¥á¥í¥Ã¥È¡£¥¥ã¥á¥í¥Ã¥È¼«¿È¤Ï³®ÀûÌç¾Þ¤Ç£·Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÉã¥â¥ó¥¸¥å¡¼¤Ï1999Ç¯¤Î³®ÀûÌç¾Þ¤ÇÆüËÜ¤Î¥¨¥ë¥³¥ó¥É¥ë¥Ñ¥µ¡¼¤òÇË¤Ã¤Æ¾¡Íø¡£¥â¥ó¥¸¥å¡¼¤ÏÄ¾»Æ¤Ë¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¥é¥ó¡¢Â¹¤Ë¥È¥ì¥ô¤È¡¢Ä¾·Ï¤«¤é£²Æ¬¤Î³®ÀûÌç¾ÞÇÏ¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êì¤ÎÉã¥À¥ó¥·¥ê¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥ó¥Ò¥ë¤ò·ÐÍ³¤·¤¿¥À¥ó¥Á¥Ò¤ÎÂ¹¡£2006Ç¯¤Î³®ÀûÌç¾ÞÇÏ¥ì¥¤¥ë¥ê¥ó¥¯¡¢2014¡¢15Ç¯¤Î£²ÃåÇÏ¥Õ¥ê¥ó¥È¥·¥ã¡¼¤ÎÉã¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÌÆ·Ï¤òÁÌ¤ë¤È£´ÂåÊì¤Ç¥¢¥ì¥°¥ì¥Ã¥¿¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤¬¡¢Æ±ÇÏ¤Ï1993Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¡¼¤ÎÊì¤Ç¡¢Æ±»þ¤Ë2009Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥·¡¼¥¶¥¹¥¿¡¼¥º¤ÎÁÄÊì¡£¤µ¤é¤Ë2021Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥È¥ë¥«¡¼¥¿¡¼¥¿¥Ã¥½¤Î£´ÂåÊì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä¾·Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥¨¡¼¥¹¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¤³¤ÎÌ¾ÌÆ¥¢¥ì¥°¥ì¥Ã¥¿¤Î·ì¤ò£µ¡ß£´¤Ç¥¯¥í¥¹¡Ê¶á¿Æ¸òÇÛ¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ì¥°¥ì¥Ã¥¿¤Ï³®ÀûÌç¾Þ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê"ÌÆÇÏ¤Î·ì"¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Î¥â¥ó¥¸¥å¡¼·Ï¤Î¾¡¤ÁÇÏ£³Æ¬¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¥í¥¹¥¢¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÈÆ±¤¸£³ºÐ»þ¤Ë¾¡Íø¡Ê¥È¥ì¥ô¤Ï£´ºÐ»þ¤Ë¤â¾¡Íø¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¥é¥ó¤Ï¥í¥¹¥¢¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë°¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤À¤Ã¤¿¡£Á°Áö¤Î°¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó£Ó¤Ç¤Ï¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÇÎ¥¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë°ì½Ö¤Î¥¥ì¤Ë·ç¤±¤ë¤¬¡¢µ÷Î¥10£Æ¡ÊÌó2000£í¡Ë¤«¤é°¦¥À¡¼¥Ó¡¼¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸2400£í¤Ë±äÄ¹¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥×¥é¥¹ºàÎÁ¡£¤Þ¤¿¡¢£²ºÐ»þ¤ÎÊ©£Çµ¥¯¥ê¥Æ¥ê¥¦¥à¥É¥µ¥ó¥¯¥ë¡¼¡Ê¼Ç2000£í¡Ë¤Ç¤Ï½ÅÇÏ¾ì¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÇÏ¾ì¤¬½Â¤ì¤Ð¤µ¤é¤ËÍÎÏ¤À¡£¡ÚÂÐ¹³ÇÏ¡¢ÆüËÜÇÏ¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤Î´üÂÔÅÙ¤Ï¡©¡Û
¡¡¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¡¢¥¢¥ô¥¡¥ó¥Á¥å¡¼¥ë¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¢Ê©¡¦£Ã.¥Õ¥§¥ë¥é¥ó±¹¼Ë¡Ë¤ò¿ä¤¹¡£Æ±ÇÏ¤ÏÉã¤¬2009Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥·¡¼¥¶¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç¡¢¥µ¥É¥é¡¼¥º¥¦¥§¥ë¥º·Ï¤Ë¼¡¤¤¤ÇÁêÀ¤¬¤¤¤¤¥À¥ó¥Á¥Ò¤òÉã·ÏÁÄÀè¤Ë»ý¤Ä·ìÅý¡£¥·¡¼¥¶¥¹¥¿¡¼¥º¤Î»º¶ð¤Ï³®ÀûÌç¾Þ¤Î¾¡Íø¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢2014Ç¯¤Ë¥¿¥°¥ë¡¼¥À¤¬£³Ãå¡¢2017Ç¯¤Ë¥¯¥í¥¹¥ª¥Ö¥¹¥¿¡¼¥º¤¬£²Ãå¡¢2018Ç¯¤Ë¥·¡¼¥ª¥Ö¥¯¥é¥¹¤¬£²Ãå¡¢¥¯¥í¥¹¥ª¥Ö¥¹¥¿¡¼¥º¤¬£³Ãå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êì¤ÎÉã¥·¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥ë¤Ï¥µ¥É¥é¡¼¥º¥¦¥§¥ë¥º¤ÎÄ¾·Ï¤ÎÂ¹¤Ç¡¢ÁÄÊì¤ÎÉã¥ì¥¤¥ó¥Ü¥¦¥¯¥¦¥§¥¹¥È¤Ï1985Ç¯¤Î³®ÀûÌç¾ÞÇÏ¤À¡£¤µ¤é¤ËÌÆ·Ï¤òÁÌ¤ë¤È¡¢£´ÂåÊì¥ì¥¤¥Ç¥£¥Ù¥ê¡¼¤¬2011Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥Ç¥¤¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤Î£³ÂåÊì¡£¥Ç¥¤¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤Ï£³ºÐ»þ¤Ë11ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¤³¤Î³®ÀûÌç¾Þ¤ò¾¡Íø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£Çµ¾¡¤Á¤Î¤Ê¤¤¥¢¥ô¥¡¥ó¥Á¥å¡¼¥ë¤â¿Íµ¤¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥Ç¥¤¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¶î¤±¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÆüËÜÇÏ¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡Ê²´£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÌðºîË§¿Í±¹¼Ë¡Ë¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
ÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤Î½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¡¡photo by Sankei Visual
¡¡Æ±ÇÏ¤ÏÁ´·»¥½¥Ã¥È¥µ¥¹¤¬2020Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¡¢·ìÅýÅªÁêÀ¤Ï¤¤¤¤¡£Éã·Ï¤òÁÌ¤ë¤È£´ÂåÉã¤Ç¥Ì¥ì¥¤¥¨¥Õ¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤¬¡¢¥Ì¥ì¥¤¥¨¥Õ¤Î»º¶ð¤Ï1997Ç¯¤Ë¥Ñ¥ó¥È¥ì¥»¥ì¥Ö¥ë¤¬£µÇÏ¿Èº¹¤Î¥ì¥³¡¼¥É¾¡¤Á¤Ç°µ¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÇÏ¤Î·ìÅý¤Ç¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡¢Éã¥·¥æ¡¼¥Ë¤ÎÊì¤ÎÉã¥Ç¥¤¥ó¥Ò¥ë¡£¤³¤Î·ì¤ÏÁ°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥À¥ó¥Á¥Ò¤òÉã¤Ë»ý¤Ä³®ÀûÌç¾Þ¤ÈÁêÀ¤Î¤¤¤¤·ìÌ®¤À¡£³®ÀûÌç¾Þ¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤Î¥Ì¥ì¥¤¥¨¥Õ·Ï¤Ê¤¬¤é¡¢·»¤¬³®ÀûÌç¾ÞÇÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ç¥¤¥ó¥Ò¥ë·ì¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢·ìÅýÉ½¤ò¶ù¡¹¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×¤µ¤ò»×¤¤ÃÎ¤ë¡£¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤âÅöÁ³¡¢¼ÂÎÏÅª¤Ë¤â·ìÅýÅª¤Ë¤âÍÎÏÇÏ¤Î£±Æ¬¤È¤¤¤¦¸«²ò¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡°Ê¾å¡¢º£Ç¯¤Î³®ÀûÌç¾Þ¤Ï¥í¥¹¥¢¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥¢¥ô¥¡¥ó¥Á¥å¡¼¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¤Î¹¥Áö¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£