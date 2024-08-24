°û¤ó¤Ç¤ëÅÓÃæ¤Ç¤â5Ê¬¤Çºî¤ì¤ë¡ªÏÂ¤¨¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±¡õ»þÃ»¤ª¤Ä¤Þ¤ß3Áª
ÏÂ¤¨¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±¡õ»þÃ»¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö³Æ5Ê¬
¥¿¥³¤È¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤Î¥«¥×¥ì¡¼¥¼¤Î¥ì¥·¥Ô
¥¿¥³¤È¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤Î¥«¥×¥ì¡¼¥¼¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
è§¤Ç¥À¥³¡¡70¡Á80g
¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¡¡1¡¿2¸Ä
¥×¥Á¥È¥Þ¥È¡¡5¡Á6¸Ä
¥Ð¥¸¥ë¤ÎÍÕ¡¡2¡Á3Ëç¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¥¸¥ë3¡Á4¿¶¤ê¡Ë
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡Âç¤µ¤¸1
±ö¤³¤·¤ç¤¦¡¡Å¬ÎÌ
¥¿¥³¤È¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤Î¥«¥×¥ì¡¼¥¼¤Îºî¤êÊý
¡¡¡è§¤Ç¥À¥³¤Ï¤Ö¤ÄÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥×¥Á¥È¥Þ¥È¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¤Ï¤Ò¤È¸ýÂç¤Ë¤Á¤®¤Ã¤Æ¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¢¡¡¥Ð¥¸¥ë¤ÎÍÕ¤Ï¾®¤µ¤¯¤Á¤®¤ê¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤È±ö¤³¤·¤ç¤¦¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤¿¤é½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
¤Í¤®¤Þ¤ß¤ì¤Î¥ª¥¤¥ë¥µ¡¼¥Ç¥£¥ó¤È¥É¥é¥¤¥È¥Þ¥È¤Î¥ì¥·¥Ô
¤Í¤®¤Þ¤ß¤ì¤Î¥ª¥¤¥ë¥µ¡¼¥Ç¥£¥ó¤È¥É¥é¥¤¥È¥Þ¥È¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥ª¥¤¥ë¥µ¡¼¥Ç¥£¥ó¡¡1´Ì¡Ê70¡Á80g¡Ë
¥»¥ß¥É¥é¥¤¥È¥Þ¥È¡¡30g
¤·¤ç¤¦Ìý¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿2
¾®¸ýÀÚ¤êÀÄ¥Í¥®¡¡Âç¤µ¤¸2¡Á3
ÁÆ¤Ó¤¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡¡Å¬ÎÌ
¤Í¤®¤Þ¤ß¤ì¤Î¥ª¥¤¥ë¥µ¡¼¥Ç¥£¥ó¤È¥É¥é¥¤¥È¥Þ¥È¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¥ª¥¤¥ë¥µ¡¼¥Ç¥£¥ó¤Ï¡¢¾®¤µ¤±¤ì¤Ð¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢Âç¤¤±¤ì¤ÐÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢¥»¥ß¥É¥é¥¤¥È¥Þ¥È¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£¡Ê¥É¥é¥¤¥È¥Þ¥È¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ªÅò¤Þ¤¿¤Ï¿å¤ÇÌá¤·¤Æ¤«¤é»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥»¥ß¥É¥é¥¤¥È¥Þ¥È¤Ï¡¢¥ª¥¤¥ëÄÒ¤±¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
¢¡¡¥ª¥¤¥ë¥µ¡¼¥Ç¥£¥ó¤ÎÌý¤ò¤¤ê¡¢¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤ë¡£»Ä¤ê¤ÎºàÎÁ¤â²Ã¤¨¡¢ÏÂ¤¨¤¿¤é½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
¤·¤ÐÄÒ¤±¤È¤¯¤ë¤ß¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Î¥ì¥·¥Ô
¤·¤ÐÄÒ¤±¤È¤¯¤ë¤ß¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡¡70g
¤·¤ÐÄÒ¤±¡¡20g
¤¯¤ë¤ß¡¡10g
¤·¤ÐÄÒ¤±¤È¤¯¤ë¤ß¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ï¡¢1¡Á2cm¤Î³ÑÀÚ¤ê¤Ë¡¢¤·¤ÐÄÒ¤±¤È¤¯¤ë¤ß¤ÏÁÆ¤¯¹ï¤à¡£
¢¡¡¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢¤µ¤Ã¤ÈÏÂ¤¨¤¿¤é½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¡¢¡º¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ëº®¤¼¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª
ÏÂ¤¨¤ë¤À¤±¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß3Áª¤Ç¡¢»þ´ÖÌµÀ©¸Â¤Î²ÈÆÝ¤ß¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç²¼¤µ¤¤¤Í¡ª