Î®¹Ô¤ê¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤Ã¤¿¤é¤À¤á¡ª¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¥ß¥å¡¼¥ÈÈý¤ÎÉÁ¤­Êý

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ªasami.t¤Ç¤¹¡£º£Î®¹Ô¤ê¤Î¥ß¥å¡¼¥ÈÈý¡ª¤¿¤ÀÇö¤¯¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥³¥¹¥á¡¢Àµ¤·¤¤ÉÁ¤­Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´¾Ò²ð¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒÌÀÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤«¤é¼è¤êÆþ¤ì¤ÆÎ®¹Ô¤ê¤ÎÈý¤Ë¤·¤Þ¤·¤è¤¦¡ª¡ª

¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é

­¡¥ß¥å¡¼¥ÈÈý¤È¤Ï

¥Ö¥ê¡¼¥Á¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¿§ÁÇ¤¬Çö¤¤¡¢È©¿§¤Ë¶á¤¤¥È¡¼¥ó¤ÎÈý¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç¤Ï¥«¥é¡¼Èý¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬º£¤ÏÈæ³ÓÅª¥«¥é¡¼¥ì¥¹¤Ê¥á¥¤¥¯¤¬Î®¹Ô¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¥Á¡¼¥¯¤ä¥ê¥Ã¥×¤ò¼çÌò¤Ë¤¹¤ë¤È¤­¤Ë¥ß¥å¡¼¥ÈÈý¤ÏÁêÀ­¤¬È´·²¤Ç¤¹¡ý

­¢¤ª¤¹¤¹¤á¥³¥¹¥á

²èÁü¾å¤«¤é

FASIO ¥ê¥­¥Ã¥É¡õ¥Ñ¥¦¥À¡¼ ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦ 03¥é¥¤¥È¥Ö¥é¥¦¥ó

Çö¤Å¤­¤Ç½Å¤Í¤Æ¹¥¤ß¤ÎÇ»¤µ¤ËÄ´Àá¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¥ê¥­¥Ã¥É¤¬¶ì¼ê¤Ê½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£

FASIO ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦ ¥Þ¥¹¥«¥é¡¡03¥é¥¤¥È¥Ö¥é¥¦¥ó

¥Ö¥é¥·¤Î·Á¾õ¤¬È©¤Ë¤Ä¤­¤Ë¤¯¤¯½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

CANMAKE ¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é

¤³¤Á¤é¤Ï¥Ö¥é¥·¤¬ºÙ¤¯¾®¤µ¤¤¤Î¤ÇÈýÌÓ¤¬Íß¤·¤¤Êý¤äÇö¤¤Êý¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

­£Àµ¤·¤¤ÉÁ¤­Êý

ÉÁ¤­Êý¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸Å¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

­¡¤Þ¤º¤ÏÈý¤ÎÇ»¤µ¤òÇö¤¯¤·¤¿¤¤¤Î¤ÇCANMAKE¤Î¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é¤òÁ´ÂÎ¤ËÅÉ¤ê¤Þ¤¹¡£

­¢´¥¤¤¤¿¤éKATE ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥Ë¥¢¡¡EX-5¤Ç1ÈÖÌÀ¤ë¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¥«¥é¡¼¤òÁ´ÂÎ¤ËºÜ¤»¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂ¾¤Î¤â¤Î¤Ç¤â²ÄÇ½¡ý¡Ë

­£Â­¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÏFASIO ¥ê¥­¥Ã¥É¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤ÇÌÓÎ®¤ì¤òÂ­¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

­¤ºÇ¸å¤ËFASIO ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é¡¡03¥é¥¤¥È¥Ö¥é¥¦¥ó¤òÈýÁ´ÂÎ¤ËºÜ¤»¤Æ´°À®¤Ç¤¹¡£

¤¼¤ÒÌÀÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤«¤é¤È¤ê¤¤¤ì¤ÆÎ®¹Ô¤ê¤ÎÈý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª