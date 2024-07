米医学ジャーナル誌に、 中国 の医師らが報告した1歳女児の症例が注目を集めている。女児は頭部が腫れ上がり、病院で診察を受けたところ、頭蓋骨の中に 双子 として生まれてくるはずだった胎児が成長していたという。英ニュース メディア 『The Mirror』などが伝えた。米医学ジャーナル誌「 アメリカ ン・ジャーナル・オブ・ケース・リポーツ(American Journal of Case Reports)」に6月21日、 中国 の1歳女児の症例が掲載され、多くの人を驚かせた。 北京大学 国際医院の医師らによる今回の報告によると、身長70センチ、体重13.5キロの女児は頭部が急に腫れ上がり、歩くことや立つことも困難になったため入院することになったという。

この時、女児は頭を上げることも困難な状態になり、言葉の発達に遅れが見られ、「ママ」以外の言葉を発することがなかったという。そしてCT検査によって、頭蓋骨の内部に水腫ができており、その中に胎児のような形状のものがあることが判明した。それは本来、 双子 として誕生するはずだったもう一人の姉妹が、奇形腫となって成長していたのだ。この症例は「胎児内胎児(FIF)」と呼ばれ、50万人に1人の確率で発生するという。医師らは女児の頭蓋骨内から奇形腫を取り除くため開頭手術を行ったものの、手術後に女児は発作を起こして意識を失い、12日後に息を引き取った。摘出された奇形腫は、長さ18センチほどで内部に骨の構造があることが分かっており、目、口、腕、指のついた手まで確認できた。症例報告によると通常、FIFは後腹膜に発生するが、稀に頭蓋骨や口、骨盤の中央にある仙骨のあたりにも見られるという。今回の症例報告は、 アメリカ の神経系の医師向け医学 雑誌 「神経学ジャーナル(Neurology Journals)」で2022年12月12日に掲載されたが、「 アメリカ ン・ジャーナル・オブ・ケース・リポーツ」にも報告されたことで再び関心が集まったようだ。ちなみに女児の母親が妊娠33週目の出生前検査を受けた際、超音波検査で胎児の頭部が通常よりも大きいことが分かっていた。また MRI 検査(磁気共鳴画像法)でも胎児の頭蓋内に異常兆候が見られたものの、 MRI の画像ではそれ以上の情報が得られなかったという。逆子だったことから母親は37週目で 帝王切開 により出産したが、出生当時の女児は同じ37週目に誕生した新生児に比べて、頭囲が大きかったそうだ。症例報告では、FIFが発生する要因は謎に包まれており、その原因とメカニズムには環境汚染、遺伝、 低体温症 、卵母細胞の老化、妊娠初期の 農薬 曝露が卵子分裂に影響を及ぼす可能性があると記している。画像は『The Mirror 「Doctors discover one-year-old girl has foetus growing in skull that was her twin sister」(Image: Twitter/GreenJournal)(Image: Daily Mail WS)』より(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)