デートの締めはここで決まり。仏三つ星シェフとフランスのクリスタルメゾン「Saint-Louis」が織りなすラグジュアリーなバー（東京・銀座）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は銀座駅にオープンした、仏三ツ星シェフ・小林 圭氏が手掛けるデートの締めに最適なバー。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

ST LOUIS BAR by KEI(東京・銀座)

ラグジュアリーな店内 写真:お店から

2024年4月、銀座駅から徒歩6分ほどの場所にある虎屋銀座ビルに、1586年創業のフランスのクリスタルメゾン「Saint-Louis(サンルイ)」と仏三ツ星シェフ・小林 圭氏が織りなす、新しいスタイルのバー「ST LOUIS BAR by KEI」がオープンしました。伝統に裏打ちされた「Saint-Louis」のクリスタルグラスで提供されるドリンクと共に、小林氏が創造する料理とデセールを堪能できます。

長野県生まれの小林氏は、パリのグランメゾン「アラン・デュカス・オ・プラザ・アテネ」で7年間腕を磨き、最後の5年間はスーシェフとして活躍。2011年にはパリ中心部に自身の名を冠したレストラン「Restaurant KEI(レストラン・ケイ)」をオープンしました。翌年にはミシュラン一つ星を獲得し、2017年に二つ星を、2020年からは5年連続で三つ星を獲得しています。2021年1月、御殿場に和菓子屋「とらや」と共に「Maison KEI」をオープン。今回2店舗目となる「ESPRIT C. KEI GINZA」を虎屋銀座ビルの11階に、「ST LOUIS BAR by KEI」を12階にオープンしました。

ゆったりと時間が流れる店内 出典:オールバックGOGOGOさん

店内はフランスの石の文化と日本の木の文化が調和した空間。木や石だけでなく、手漉き和紙など日本らしい自然の素材も取り入れています。和の雰囲気を感じる一方、随所に散りばめられた「Saint-Louis」のクリスタルの輝きが、フランスのESPRITを添えています。気軽にカクテルなどを楽しめるカウンター席の他、個室やテラス席もあり、客席は計31席。

種類豊富なドリンク 写真:お店から

シグネチャーの「Edomae Sour」2,400円は、江戸時代からある焼酎とみりんを使った和のカクテル「本直し(直し)」を現代的にアレンジしたもの。日本の歴史と文化への敬意から生まれたカクテルで、暑気払いにピッタリの一杯です。また、玉露や抹茶を使用した「Sukiya」2,500円や、フランスと日本の融合を表現した「Blackxander」3,100円など個性溢れるカクテルも用意。他にも「Saint-Louis」オリジナルレシピのカクテルや、ソムリエが厳選したシャンパーニュ、ワインなど各種ドリンクを揃えています。季節ごとに替わるシーズナルカクテルもおすすめです。

最中 キャビア 毛蟹 グリビッシュ 写真:お店から

もちろん「最中 キャビア 毛蟹 グリビッシュ」6,500円や、「豚肉と鴨もも肉のパテ 野菜のグレップ」1,800円、「七谷地鶏もも肉 クリスピーフリット チミチュリソース」1,400円、「シェフズカレー」1,500円など本格的なバーフードもあるので、しっかりお腹も満たせます。「銀座プリン」1,200円や「ブリヤサヴァランのチーズケーキ」1,300円や、「季節のパフェ」2,800円などデセールがあるのも嬉しいですね。

「季節のパフェ」

洗練された空間で優雅なひとときを過ごせる素敵なバー、一人でカクテルに酔いしれたり、デートを盛り上げるのにもおすすめ。銀座の夜の締めくくりに足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

Negroni 出典:どくだみちゃんさん

『下の階のエスプリ・セー・ケイ・ギンザでお食事をいただいた後に伺いました。



ダウンライトの店内は広々としたバーカウンターを中心に、テラス席には大きな大きな松の木。それにサンルイの光り輝くシャンデリア。さらにその階上にはまた別のテラス席。銀座を一望できる贅沢空間になっています。



そしてこちらではサンルイのグラスで提供されるアルコールと共に小林圭シェフによるBAR飯も。キャビアや生ハム、それにカレーライス。

デセールはRestaurant KEIのスペシャリテ ヴァシュランもありました!



今回はNegroniを。フードはカレーライスを。



サンルイの製品が演出する美しい光線を楽しみながら、まさかの小林シェフの織りなす料理とお酒を楽しめるバーができるとは。世界一美食の街、東京GINZAに相応しいバーの誕生かと。



ドリンク、お料理共にこの贅沢空間にして良心的な価格設定』(どくだみちゃんさん)

特別感のある空間 出典:オールバックGOGOGOさん

『綺麗な銀座を一望でき、とても嬉しいですね。



︎ミックスナッツ

︎champagne

・ハトン



綺麗なクリスタルグラスで、Paris3つ星シェフ小林圭さんのデザートをいただけます。



場所、雰囲気、内装、クリスタルグラス、シャンパンなどのお酒の種類、

デザートの質、全てにおいてハイグレードです。



銀座でもトップクラスだと思います、是非とも再訪したくなる良いBARですね』(オールバックGOGOGOさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆ST LOUIS BAR by KEI住所 : 東京都中央区銀座7-8-17 虎屋銀座ビル 12FTEL : 03-6274-6612

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:佐藤明日香

The post デートの締めはここで決まり。仏三つ星シェフとフランスのクリスタルメゾン「Saint-Louis」が織りなすラグジュアリーなバー(東京・銀座) first appeared on 食べログマガジン.