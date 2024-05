【SIE製「nasne」アフターサービス】7月25日 終了予定

SIE製「nasne」

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは5月24日、ネットワークレコーダー&メディアストレージ「nasne」のアフターサービスを7月25日に終了すると発表した。

「nasne」は、テレビチューナーとレコーダー機能を備えたネットワークストレージ。2012年に500GBモデルが発売され、プレイステーションのゲーム機のみならず、スマートフォンやPCからもテレビが見られるデバイスとして人気を集めた。その後1TBモデルが発売され2019年に一度販売を終了したあと、バッファローが継承しSIEの協力を得て、2021年に2TBモデルが登場している。

今回、アフターサービスの終了が発表されたのは、SIE時代に発売された「nasne」の最終モデルとなるCUHJ-15004。7月25日までにオンライン修理受付サービスまたはPSカスタマーサポートで申し込みの上、8月1日までにプレイステーションクリニックに到着するよう送付する必要がある。また、部品の枯渇によって終了日前に修理ができなくなる場合もあるとしている。

さらに、SIE製「nasne」の一部環境下での機能の終了も発表。2027年7月以降、PS5/PS Vita/スマートフォン用「torne」とのペアリングやTV番組の視聴、録画ビデオの再生ができなくなる。なお、バッファローに継承した新型「NS-N100」は引き続き全ての機能を利用でき、SIE製「nasne」で録画した番組については、バッファロー製「nasne」の“引っ越しダビング機能”を利用することで再生できるほか、PC用アプリ「PC TV Plus」にて再生・ダビングができる

2027年7月以降、SIE製「nasne」の一部環境下で利用できなくなる機能

PS5版「torne」

・TV番組の視聴および録画ビデオの再生

・SIE製nasneとのペアリング

Android/iOS版「torne mobile」

・自宅内・外出先でのTV番組の視聴および録画ビデオの再生

・外出先での番組関連機能

・外出先でのnasne HOMEの表示

・SIE製nasneとのペアリング

PS Vita/PS Vita TV版「torne」

・外出先でのTV番組の視聴および録画ビデオの再生

・外出先での番組関連機能

・SIE製nasneとのペアリング

naspocket

・外出先でのSIE製nasneへのアクセス

PC TV Plus|Lite

・外出先での「外からどこでも視聴、録画予約」機能(PC TV Plus アドバンスドパックの機能)

Video & TV SideView

・自宅内での録画予約、家じゅうどこでも視聴、ワイヤレスおでかけ接続

・外出先での録画予約、どこでも視聴

バッファロー製「nasne」(別売りの専用スタンドを装着した場合)

(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.

(C) 1995-2024 BUFFALO INC.