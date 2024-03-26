【大阪杯予想オッズ】タスティエーラが予想1番人気
3月31日に阪神競馬場で行われる、第68回大阪杯(4歳上・GI・芝2000m)に20頭が登録。競馬ファンの予想などを元にnetkeibaが独自に開発したAIによる予想オッズは26日時点で以下のようになっている。
昨年のダービー馬タスティエーラ(牡4、美浦・堀宣行厩舎)が単勝4.7倍で1番人気に推されており、国内GI初挑戦で優勝を狙うローシャムパーク(牡5、美浦・田中博康厩舎)、GI初制覇を狙うベラジオオペラ(牡4、栗東・上村洋行厩舎)と続いている。
左から人気、馬名、予想オッズ
01 タスティエーラ 4.7
02 ローシャムパーク 6.1
03 ベラジオオペラ 7.2
04 プラダリア 8.5
05 ソールオリエンス 9.2
06 ロードデルレイ 9.3
07 ミッキーゴージャス 13.2
08 エピファニー 21.7
09 キラーアビリティ 24.1
10 ハーパー 26.1
11 ステラヴェローチェ 27.9
12 リカンカブール 30.0
13 ルージュエヴァイユ 32.9
14 ジオグリフ 38.8
15 モリアーナ 47.2
16 スタニングローズ 50.2
17 ハヤヤッコ 64.0
18 バビット 95.7
19 カテドラル 156.1
20 ファルコンビーク 999.9