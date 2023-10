酔った勢いでの発言は、くれぐれも気をつけなければならないようだ。タイのある男性が泥酔し、妻に対して裏切りともとれる発言をしたため、ナイフで刺されて負傷したという。タイのニュースメディア『Thaiger』などが伝えている。

【この記事の動画を見る】

タイのムアンチョンブリー郡チョンブリー県で、36歳の男性が腕や背中など3か所をナイフで刺され、病院に救急搬送された。男性は地元に住むラチェインさん(Rachain)で、救急車の中で治療を受ける彼の姿が、地元の救助隊に所属するパタナ・テプカモールさん(Pattana Thepkamol)によってFacebookに公開された。

タイのニュースメディア『Thaiger』によると、9月28日にドン・ファ・ロー警察(Don Hua Lo Police)の警察官がパトロール中、怪我をして泥酔しているラチェインさんを発見したという。その後、彼はチョンブリー病院に搬送された。

ラチェインさんは腕、背中、腹部の3か所にナイフで刺されたような刺し傷があり、警察官がラチェインさんに誰に刺されたのかを問いただすと、彼は「妻に襲われた」と白状した。ラチェインさんの供述によれば、酔った勢いで妻に「ゴルフのキャディーを愛人に迎えてもいいか?」と尋ねたそうだ。

激怒した妻は何の返答もせず、ナイフを手に取ってラチェインさんを切りつけ、その場を立ち去った。妻に危うく命を奪われそうになったラチェインさんだったが、彼は警察官に「私は妻をとても愛しているので、法的措置はとらないで欲しい」と懇願したという。

地元のニュースメディア『Workpoint News 23』が伝えたところによると、ラチェインさんの妻は「彼とは3、4年ほど一緒に暮らしているが、酔うといつもこんな感じでくだらない話をするんです」と明かしており、ラチェインさんが泥酔するたびに同じようなことを言うため、彼女は嫉妬することもなくなったそうだ。

しかし事件当日、妻は早く就寝したかったこともあり、イラついてナイフを手にとってしまったという。また彼女は、ラチェインさんがナイフを奪おうとして手を出したためにナイフが当たって怪我をしたと主張しており、「彼を傷つけるつもりはありませんでした。それに腹部を刺したりなんてしていません」と語っている。今のところ、ラチェインさんから被害届が出されていないため、警察では家庭内の問題として処理されているようだ。

