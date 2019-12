ハリウッド実写映画『ソニック・ザ・ムービー』より、幼少期のソニック“ベビーソニック”の姿を捉えた特別映像が解禁となった。

『ワイルド・スピード』シリーズのニール・H・モリッツと、『デッドプール』のティム・ミラーがプロデュースし、監督をジェフ・ファウラーが務める本作。故郷を離れ遠い地球にやってきたソニックが、ひょんなことから出会った保安官トム(ジェームズ・マースデン)と相棒となり、ソニックのスーパーパワーを狙うドクター・ロボトニック(ジム・キャリー)の野望を阻止するために大冒険を繰り広げる。

特別映像では、ゲーム・アニメを含むこれまでの「ソニック」作品で過去一度も登場したことがなかった幼少期のソニック“ベビーソニック”の姿が史上初お披露目となる。ソニックが日本発のキャラクターであることから、特別に日本で全宇宙最速デビューを飾ることに。故郷である宇宙の果てにある平和な“島”を元気いっぱい駆け回るベビーソニック。幼いながらもすでに島中を瞬く間に回れるほどの超高速の持ち主だが、時折発する無邪気な笑い声やあどけない表情、まるっとしたフォルムが超キュートだ。

さらに、12月27日(金)から上映予定劇場(一部を除く)で発売される本作のムビチケカードに前売り特典として、このベビーソニックのキーホルダーが数量限定でついてくる。また、ムビチケオンラインのデジタル特典では、自分だけのベビーソニックも生み出せる塗り絵が登場する。

映画『ソニック・ザ・ムービー』は2020年3月27日(金)全国ロードショー

(C)2019 PARAMOUNT PICTURES AND SEGA OF AMERICA, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

