ドラフト会議2019
『ドラフト会議2019』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年10月27日
2019年10月24日
2019年10月21日
2019年10月19日
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ドラフトで「即戦力投手」逃した巨人 今年も大補強を敢行か
しかし抽選を外すなどして、指名した6人のうち5人が高校生という結果に
日刊ゲンダイDIGITAL
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乙武洋匡氏、佐々木朗希の胸中を推察「ロッテで大丈夫かなと」
乙武洋匡氏は「大丈夫かなという部分は正直あったのではないか」と推察
ABEMA TIMES
2019年10月18日
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メジャー挑戦を考えていない佐々木朗希 今どき珍しい純朴な思考回路
メジャー以前に、本人がプロ野球自体を意識したのはここ1年の話とのこと
東スポWEB
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元プロ捕手・野口寿浩氏が見たドラフト「各球団の特徴が出た」
阪神は近い将来を担ってくれるであろう選手たちを指名したと指摘
フルカウント
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佐々木朗希のロッテ指名は大正解 無理を強いられない良い環境
高卒選手に二軍で多くの経験を積ませて、無理を強いらない環境だという
日刊ゲンダイDIGITAL
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若い右腕が多い巨人 青森山田の右腕・堀田賢慎を1位指名した理由は
堀田は最速151キロの本格派右腕だが、巨人には若い右投げの投手が多い
スポニチアネックス
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消えた「金の卵」たち ドラフトで1位指名された選手のその後
周りのプレッシャーやケガで自身のフォームがバラバラになってしまったそう
現代ビジネス
2019年10月17日
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ドラフトで「満点以上」の球団はヤクルトと広島 DeNAやロッテも満足
奥川を含めて本格派の4右腕を指名し、高津臣吾監督は「満点以上」と笑った
デイリースポーツ
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阪神育成1位の大商大・小野寺暖が悔し涙 「契約金で母に手助けしようと」
「契約金で母にお金を返して手助けしようと思っていたので…」と思いを吐露
スポニチアネックス
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和歌山東の落合秀市はドラフトで指名漏れ「もういいです」と言い就職へ
取材に応じた米原寿秀監督は、野球を辞めて就職するようだと明かした
スポーツ報知
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ドラフト主な指名漏れ選手…日米13球団視察の和歌山東・落合秀市ら
和歌山大会3回戦には、日米13球団のスカウトが視察に訪れていた
スポニチアネックス
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ソフトバンク王会長「作戦失敗」認める…石川昂弥指名も交渉権獲得できず
投手指名を匂わせつつ東邦・石川昂弥を指名するも、交渉権は獲得できず
スポーツ報知
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プロ野球ドラフト会議 全12球団が交渉権を獲得した1位選手
ヤクルトは奥川恭伸、広島は森下暢仁、DeNAは森敬斗、中日は石川昂弥
スポーツ報知
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桐蔭学園の「由伸2世」森敬斗を横浜DeNAベイスターズが単独1位指名
同校OBの高橋由伸氏と同じ左打ちの強打者とあって、「由伸2世」の異名も
スポーツ報知
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佐々木朗希はロッテが交渉権を獲得 4球団が重複指名
日本ハム、ロッテ、楽天、西武が指名する中、ロッテが交渉権を獲得
スポニチアネックス
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星稜・奥川はヤクルトが交渉権 3球団競合で高津新監督が当たりくじ
見事に当たりくじを引き当てたのは、ヤクルトの高津臣吾新監督
スポニチアネックス
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明治大・森下暢仁は広島が1位で一本釣り 大学No.1右腕、即戦力で期待
大学No.1と評価される最速154キロの右腕で、即戦力として期待される森下
スポニチアネックス