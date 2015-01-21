百田尚樹氏のノンフィクション作品「殉愛」に批判が寄せられている。2014年1月に亡くなったやしきたかじんさんの闘病生活と32歳年下の妻・さくらさんとの純愛を描いたもの。
たかじんさんの元マネジャーが、名誉毀損として百田氏と幻冬舎を提訴した
共同通信
2日の口頭弁論で百田氏は原告側に逆質問しようとし、裁判長から制止された
デイリースポーツ
証人出廷した百田氏が「何言うとんや！」と声を荒らげる場面も
東スポWEB
3月2日に予定されている公判に、作者の百田尚樹氏の証人出廷が決定した
「殉愛」で名誉を傷つけられたとして、1100万円の損害賠償を求めた
日刊スポーツ
ネットでは盛り上がっていたが、TV局スタッフはそれほど反応しないとのこと
トピックニュース
21日の弁論準備で、被告側からの提案によって和解の見込みが高まった
たかじんさんの妻の様子について、心身ともに衰弱が激しいと関係者
第3回口頭弁論が17日に開かれ、双方の代理人のみが出席した
「たかじんさんが弱っていくところは見ないままの方がよかった」と批判
たかじんさんの映像に関する権利は、すべて妻のさくらさんに帰属
自身の関係者が出版するという本が、「ウソばっかり」だったとまくし立てた
たかじんさんと親交があった及川氏は、百田氏の著書「殉愛」を批判していた
騙された経験を話す場面で「こっぴどく騙された経験は『殉愛』」とコメント
百田氏の著書『殉愛』を批判する内容で、既に読んだ読者からは好意的な声も
J-CASTニュース
故人の30年来の知人男性Aさんに対し、慰謝料1000万円を求めている
同書の内容に反発する親族側と、妻のさくらさん側の溝は深まるばかり
分裂という異常事態の原因は、作家・百田尚樹氏による著書「殉愛」の騒動
橋下氏とのフリートークでは、メディア批判などエンジン全開のトークを展開
口頭弁論があった21日、原告側の弁護士が認否を明確にしない百田氏を猛批判