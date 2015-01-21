百田尚樹氏「殉愛」が物議

百田尚樹氏のノンフィクション作品「殉愛」に批判が寄せられている。2014年1月に亡くなったやしきたかじんさんの闘病生活と32歳年下の妻・さくらさんとの純愛を描いたもの。

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