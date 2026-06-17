西日本のちいかわファンの皆さんに朗報です。なんと「ちいかわベーカリー」が大阪に初上陸しますよ〜！定番商品がずらりと並ぶうえに、大阪ならではの限定メニューも登場するみたい。しかもね、大阪でしか出会えない限定グッズもあるというんです。そんなの聞いちゃったらさァッ、東京から遠征するしかないじゃんッ!!【「ちいかわベーカリー OSAKA」はどんなお店？】東京・原宿および表参道のランドマークにもなっている「ちいかわ