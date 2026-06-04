新たな物価高対策です。石川県は4日、中東情勢不安の長期化に伴う新たな支援策を、6月補正予算案に追加提案しました。4日、石川県の山野知事は、中東情勢不安の長期化に伴う国の支援策に合わせた新たな物価対策として、7億円余りを追加提案しました。具体的には、LPガスを利用する家庭では、1契約あたり1000円が値引きされます。 また、事業者向けの工業用LPガスや高圧契約の電力料金についても、使用量に応じた負担軽減を行