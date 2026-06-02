ローソンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。今回は、2026年6月2日から始まったキャンペーンを紹介します。「C1000ビタミンレモン」などの飲料無料券も「1個買うと1個もらえる」キャンペーン6月2日から8日まで実施している「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは5個あります。1つめの対象商品は、明治「エッセル スーパーカップ 超バニラ」（200ml）と「ブルガリアフローズンヨーグル