本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 6/1（月） EUR/USD 1.1660（9.02億ユーロ） 1.1700（12億ユーロ） 1.1740（8.95億ユーロ） USD/JPY 159.27（6.50億ドル） GBP/USD 1.3425（6.49億ポンド） ユーロドルは1.1700が大規模設定、1.1660と1.1740は中期設定が観測されている。1.1660が現在の水準に近いピンポイントとなっている。 ドル円は159.27に中規模設定があり、スポッ